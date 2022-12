Famosos chihuahuenses están listos para celebrar Navidad y recibir Año Nuevo

Faltan pocos días para celebrar la Navidad y el Año Nuevo, por lo cual los chihuahuenses ya se encuentran haciendo los preparativos para festejar estas fechas como tradicionalmente se realiza, acompañados de la familia y amistades, donde el espíritu navideño alcanza a todos como el gremio artístico, y aquí te informamos qué fue lo que le pidieron a Santaclós, con qué ropa interior van a recibir el Año Nuevo y su mensaje navideño para sus seguidores por parte de Nora González la “Charra Millennial”; Tony Meléndez, del Grupo Primavera; y Lalo Gameros de Caballo Dorado.

TONY MELÉNDEZ

“Esta Navidad, como normalmente se acostumbra en nuestra cultura, la vamos a pasar en familia, voy a trabajar hasta el día 23, para luego disfrutar a los hijos, mi madre, y le voy a pedir a Santa que nos conserve con salud, trabajo, armonía con la gente que nos rodea, hemos pasado épocas difíciles desde la pandemia que creo que el estar vivo ahorita, poder disfrutar de la familia es una bendición y con eso basta y sobra”, dijo.

Asimismo, habló sobre el juguete que Santa le trajo cuando era niño, que es el que más lo ha impactado y recuerda: “Crecí en una familia muy humilde al lado de mis abuelos, en el municipio de Satevó, y creo que el regalo que más marcó mi infancia fue una pequeña troca de aquellas de fierro tonka que había en aquellos tiempos, me la regaló mi abuelo, ya que siempre los presentes que nos daban era muy sencillo y humildes, pero en esa ocasión tuvo dinero para comprarme esa trokita de tres redilas que lo recuerdo con mucho aprecio y cariño”.

“De niño sí creía en Santaclós, era una ilusión muy bonita ya que siempre espera esas fechas, pero ya los compañeros de escuela o los mismos familiares te despiertan o te envían a la realidad. Y ahora en Año Nuevo, no soy mucho de hacer rituales, a veces si llevamos a cabo lo de las 12 uvas, y pues pedir viajes eso es obligatorio por mi trabajo, y si me dan a escoger el color de la ropa interior para recibir el 2023 sería el rojo, ya que se dice es el que mantiene la llama del amor en tu corazón y pues eso sería para darle una buena calidad de tiempo a mi pareja y que no falte amor en todo el año”, expresó.

Su mensaje navideño es: “Que pasen una Feliz Navidad, los buenos deseos nunca sobran, y los de su servidor y los demás integrantes del Grupo Primavera son de mucha felicidad, amor, armonía y paz, para todas las familias chihuahuenses, de todo el país, y la Unión Americana, que son los lugares que normalmente trabajamos, y que seamos, todos, mucho mejor este 2023 que los años pasados”.

NORA GONZÁLEZ

“Voy a pasar la Navidad en Parral, en años anteriores nos hemos ido a Nueva York, Cuba, cuando se presentó la pandemia nos fuimos a Creel, y ahora realizaremos un intercambio, haremos juegos, nos vamos a poner los ugly christmas sweaters, vamos a quebrar piñata, cena, en la cual yo voté por la ensalada de betabel; y en Año Nuevo vamos hacer un viaje a Mérida. Y quiero que Santa me traiga muchos conciertos en vivo y salud. Uno de los regalos que me trajo de niña y que no se me ha olvidado hasta el día de hoy es una maquinita de nieve, también una vez pasé el Día de Reyes en Santander, España, y se me quedó mucho en la memoria ya que amanecí rodeada de juguetes”, comentó emocionada la “Charra Millennial”.

“Yo creía en Papá Noel hasta primero de secundaria (risas), y si no me hubieran dicho a lo mejor todavía estaría creyendo en él, y es que me decían el que no crea en él no le traen regalos y pues a creer. Para Año Nuevo hago lo de las 12 uvas, compramos luces de bengala, en alguna ocasión si me he puesto calzones rojos, y ahora pues voy a checar la paleta de colores para ver cuál que conviene, estoy indecisa”, declaró.

“Les deseo mucho amor, salud, unión sobre todo con su familia y aprovechen este momento para que les digan a sus seres queridos que los quieren y lo importante que son, y que se propongan en cumplir los propósitos de Año Nuevo, ya que en marzo muchos los dejamos, así que hay que estar firmes, así como los pedimos el día 31”, finalizó.

LALO GAMEROS

“Vamos hacer una comida entre los hermanos y la reunión será en la casa de mi hermana la mayor en nombre de mi madre, quien ya no está con nosotros, antes lo hacíamos en la casa de ella, así festejaremos la Navidad aquí en Chihuahua; ahora lo que le voy a pedir a Santa es mucha paz, ya que acaba de fallecer mi suegro, y voy saliendo del duelo de mi mamá, entonces quiero resignación y que no nos falte el amor y apoyo entre la familia”, manifestó.

“Un patín del diablo, ese fue mi gran regalo de niño con el cual casi me parto la rodilla y cara, agarrábamos la bajadita de la 20 de Noviembre, Pacheco cuando apenas la pavimentaron, ese patín era el demonio, y creo que por ahí anda todavía, ya desarmado, en una bodeguita de los tiliches que cada vez que la abro y lo veo me trae grandes recuerdos, y sí creía en Santa hasta que una vez decidimos cazarlo mis hermanos y yo, somos siete, cinco hermanos y dos hermanas, y pues hicimos la redada a Santaclós y pues era mi papá”, dijo entre risas.

También dio a conocer que serán las 12 uvas el ritual clásico que llevarán a cabo para Año Nuevo, y será roja la ropa interior que utilizará para recibir el 2013, sin hacer algo más debido a los decesos que han acontecido en la familia, deseando a sus seguidores y público en general que pasen unas fiestas decembrinas llenas de paz, amor: “Que Dios nos bendiga y nos dé la dicha de convivir con las personas que amamos, tener trabajo y salud”.

DATO:

Los regalos que marcaron su vida y que recibieron de niños, los famosos recuerdan que fueron: Una pequeña troca, una maquinita de nieve, y un patín del diablo