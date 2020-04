¿Fan de Sex and the City? ¡HBO ofrecerá maratón para cuarentena!

Las aventuras de Carrie Bradshaw y su peculiar grupo de amigas, estarán disponibles para los televidentes exhibiendo todas las temporadas que hicieron de Sarah Jessica Parker una estrella internacional.

Es momento de que los tacones, los vestidos de diseñador y los temas femeninos más ardientes se conviertan en los tópicos de moda de esta cuarentena, esto será posible gracias a que todas las temporadas de la serie Sex and the City, serán exhibidas en el canal HBO Signature, desde el lunes 13 y hasta el viernes 17 de abril, siempre a partir de las 12 horas.

Foto: Facebook Sex and the City

Esta serie aclamada a nivel mundial fue creada por Darren Star, basándose en el libro homónimo de Candace Bushnell; a través de las 6 temporadas del show ambientado en la ciudad Estadounidense de Nueva York, Carrie Bradshaw y su grupo de amigas; Samantha, Charlotte y Miranda nos dan una mirada femenina sobre temas como el sexo, el amor, las relaciones de familia y la manera en que las mujeres se vuelven más fuertes cuando en vez de competir se unen.

El primer episodio de Sex and The City se transmitió a través de HBO el 6 de junio de 1998 y hasta el 22 de febrero del 2004, su éxito no solo se contabilizaba en rating y número de personas invadiendo los foros de internet con los temas que abordaba la serie.

Foto: Sex and the City facebook

Asimismo, fue nutrido con 54 nominaciones al Emmy Awards, llevándose a casa siete premios: dos a mejor elenco en serie de comedia, uno a mejor vestuario, mejor serie de comedia, mejor dirección en serie de comedia, mejor actriz en serie de comedia (Sarah Jessica Parker) y mejor actriz de reparto en serie de comedia (Cynthia Nixon). Además, tuvo 24 nominaciones al Globo de Oro, habiendo ganado ocho de ellas, y la serie entró a la lista de los “100 Best TV Shows off ALL-TIME” de la revista TIME.

El éxito de Sex and The City sobrepasó las pantallas de TV y llegó en 2008 a un formato cinematográfico dirigido por Michael Patrick King obteniendo un éxito tal que llevaría a las actrices Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon a repetir la experiencia cinematográfica en 2010 con una secuela que llevó a las neoyorkinas a un exótico y reflexivo viaje por Abu Dabi.

Foto New Line Cinema / Warner Bros.

HBO Signature no será la única manera de ver las 6 entregas de la serie Sex and the City, estas también estarán disponibles a través de la plataforma online HBO GO.