¿Fan del heavy metal? Lanza el chihuahuense Tom Blaiker nueva producción musical

El cantautor chihuahuense Roberto Rodríguez, quien es conocido artísticamente como “Tom Blaiker”, recientemente acaba de dar a conocer su nuevo material discográfico que se titula “Ride to the other side, parte 3”, donde vienen temas como: “Proud ghost”, “The nineties clown”, “Metal explote”, “Inframundus”, entre otros más.

Sobre este álbum, el músico comentó: “Es mi tercera y última compilación del álbum original ‘Ride to the other side’, la primera parte del disco la publiqué por de mediados del 2022 y empecé a tocar la guitarra en plena pandemia, a veces me preguntan por qué los títulos en inglés, y es que la esencia del heavy metal es inglesa.

“Los títulos de mis canciones suelen ser a veces algo macabros, con temas de fantasmas o del más allá, así como el título del disco que sería algo así como "viaje al más allá", es un tributo al último viaje, y también porque de niño tuve varias experiencias paranormales”, expresó para este medio de comunicación Roberto Rodríguez.

Indica que para esta producción le tomó aproximadamente casi un año hacerla y para finalizarla, optó por varios sencillos que ya había dado a conocer, aparte, integró una canción navideña que lanzó el año pasado, en el mes de diciembre “The last metal Christmas”, asimismo, el cantautor informó que son temas nuevos que escribió igualmente influenciado en bandas icónicas como: Van Halen, Scorpions, Iron Maiden y Judas Priest.

El reciente disco, dijo, lo hizo con canciones un poco más comerciales, cortas, menos pesadas y más rítmicas, donde también canta en algunas melodías en inglés, que son de su autoría, también se involucró en la producción, ya que mezcló y trató de masterizar un poco mejor, donde utiliza guitarras desafinadas, técnica, dice, que utilizan varios guitarristas como Mick Mars de Motley Crue.

Es de mencionar que entre otras cualidades artísticas que posee, sabe tocar guitarra, batería y el bajo en sintetizador y por iniciativa propia y con la finalidad de dar a conocer su música, ha estado promoviendo su disco en algunos bares de la ciudad, aclarando que no sabe tocar cover de otras bandas, que es solista, pero no se cierra a hacerlo.

Sobre este disco, dio a conocer que le deja una gran satisfacción, ya que algunas de sus canciones han sido escuchadas en las estaciones de radio de otros países, por lo que en un futuro, se visualiza componiendo para grandes bandas algún día.

Finalmente, sobre el género del rock expresó: “Aquí sí hay muchos chavos metaleros, pero como en todo, ellos sólo se centran en escuchar sólo grandes bandas clásicas de siempre, me sorprende que llevan a veces playeras de Iron Maiden o de Metallica, entre otras, que son ya de varias generaciones atrás y está bien, sólo que esas bandas ya han empezado a apagarse y como dijo Gene Simmons, el bajista de Kiss, el rock está muriendo”.

Si deseas saber más del talento de este chihuahuense puedes escuchar su música en Spotify, iTunes y YouTube Music: https://www.youtube.com/@tomblaiker8151/videos y lo pueden contactar a thelink0577@hotmail.com por si desean un obsequio de su disco demo gratis.