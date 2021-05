Felicitan Guillermo del Toro y James Gunn a la maquillista Ana Karen Ramírez

De nuevo para Chihuahua es un orgullo tener un gran talento en la persona de la maquillista Ana Karen Ramírez Cardiel, de 26 años, nacida en Torreón, Coahuila, pero radicada desde bebé en Chihuahua capital, ya que su trabajo ha pasado fronteras y el cual no pasó desapercibido nada más y nada menos que por Guillermo del Toro, y James Gunn, director de la cinta Guardianes de la galaxia, película de la compañía internacional Marvel.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Actualmente por la situación extraordinaria que estamos viviendo en esta pandemia, tengo en pausa mi trabajo, pero yo soy Licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, esperando pronto estar todos vacunados para volver a mi trabajo de maquillista”, informó sobre su trabajo el cual inició desde el 2018.

Sus inicios como maquillista dice: “Cuando estudiaba en la universidad tenía bastantes eventos, ya que era la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y me gusta estar siempre muy presentable de pies a cabeza, entonces es cuando se viene toda esta ola o tendencia de videos en YouTube, empezaron los youtubers, el maquillaje, los tutoriales y me puse a ver todo esto que traíamos ya arraigado del maquillaje que estaba en constante cambio y decidí implementarlo en mi vida con estos eventos que tenía, entonces inicié haciendo mis experimentos en mí, frente al espejo, yo no veía los videos, sin embargo, observaba las fotos para inspirarme en ellas y al momento de hacerlo y recrear esos maquillajes empecé a subirlos en mi página de Instagram donde las conocidas, amigas y familia empezaron a preguntarme dónde había aprendido a maquillar, que les enseñara, pero siempre les dije que eran experimentos en mi cara, pero que si algún día yo tenía la oportunidad de maquillarlas con todo el gusto del mundo lo intentaba, así empecé”.

El cineasta famoso Guillermo del Toro y la James Gunn se dieron cuenta del talento de Ana Karen por medio de las redes sociales y ella nos da a conocer cómo sucedió: “En el 2018 es cuando me voy por el lado artístico, y siento que fui una de las pioneras en este tipo de maquillaje de caracterizaciones, ya que perdí el miedo al qué dirán y empecé a implementar materiales como son las acuarelas para el cuerpo, prostéticos, el látex, inicié con catrinas y de personajes de algunas películas y fui aumentando la dificultan conforme iba viendo mis capacidades, de ahí pasé hacer ya más de efectos especiales y llegué a participar en un evento a nivel nacional que se llamaba Glam Wars que era en Monterrey, que por cierto gané, hice el maquillaje del hombre pálido de la cinta “El laberinto del fauno”, el cual publiqué en mi Instagram y Twitter etiqueté a Guillermo del Toro, y coincidencia ese día era su cumpleaños, y después en mi celular cayó la notificación de Guillermo del Toro a retwitteado tu twitt y lloré de felicidad al saber que el director de la película y uno de los cineasta más importantes del mundo se fijara, conociera y compartiera mi trabajo”.

“Con Marvel hice el maquillaje de ‘Groot’ de la cinta Guardianes de la Galaxia, de igual modo lo publico en mis redes y me dan un gran apoyo mis seguidores compartiéndolo, a los tres días me llega una notificación del director de la película, James Gunn, donde le da like a mi publicación, dándome una felicidad tremenda de saber que mi trabajo es conocido a nivel internacional”, informó.

Para finalizar dijo: “Los invito a seguirme en mis redes sociales para que conozcan mi trabajo, mis próximos proyectos y estén atentos a mis cursos de maquillaje. Pueden encontrarme como @anak_rc en Instagram, Twitter y TikTok, …