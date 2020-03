Felipe Flores va paso a pasito

Aunque de momento a causa de la crisis sanitaria “Mentiras el musical” se encuentra en pausa, Felipe Flores no descarta la posibilidad de traerla de nuevo a Chihuahua este año.

“Ahorita paramos por lo del virus, pero ya regresaremos y seguramente en algún momento se hará alguna gira por allá, ya tenemos Guadalajara, Mérida, Monterrey y San Luis Potosí, para mayo”, dijo a Gossip.

En CDMX, muchos teatros cerraron desde el 16 de marzo y las producciones están paradas, por lo que el actor bajacaliforniano está pasando la cuarentena en Guadalajara, ya que viajar a Ensenada o Las Vegas, donde tiene familia, le resulta más complicado.

Felipe se integró por primera vez a “Mentiras” a finales de 2012, encarnando a “Emmanuel” por tres años, personaje que retomó en 2019.

“Es algo distinto, grandioso, un musical mexicano que ha durado tanto tiempo con todo el éxito del mundo, con tantos actores que han pasado por esta obra, aquí seguimos”, comentó.

La producción lleva 11 años ininterrumpidos en cartelera, a pesar de que en noviembre de 2014 anunció su despedida.

Felipe actúa también en “MentiDrags”, una nueva versión protagonizada por hombres vestidos de mujeres, que se estrenó el 17 de febrero en el Teatro Manolo Fábregas.

“Ha sido un éxito, no sabes el público cómo reacciona, se ríe, aplaude. Soy el mismo personaje, con pequeños cambios de vestuario, peluca (estilo Luis Miguel en los 80) y muchas sorpresas que la gente tiene que ver”.

Felipe Flores nació en Ensenada, tiene 35 años y vive desde hace 10 en CDMX, donde empezó de cero.

“No conocía a nadie, sin trabajo, buscando oportunidades, poco a poco con las relaciones de amigos conocí a un productor de teatro musical e infantil, ahí empecé. En 2011, el director de Mentiras me vio en El Show de Terror de Rocky” y me audicionó. Desde entonces entré a Ocesa, estuve en Mentiras y El Rey León (en CDMX y de gira internacional), mientras hacía Lo Imperdonable para Televisa, y La Casa de las Flores para Netflix. Poco a poco he estado conectándome y haciendo cositas”, narró.

Actualmente alterna su participación en “Mentiras el musical” y “MentiDrags” con “Myst”, el show de cabaret en inglés y español, que lleva cuatro años en CDMX. Y desde noviembre graba “Como tú no hay dos” para Las Estrellas.

“Ha sido una experiencia muy agradable volver a la televisión, aprender y convivir con grandes actores como Azela Robinson, Adrián Uribe y muchos más. Mi personaje es Andy, amigo de Tina (Jessica Díaz) y de Adán (Juan Pablo Gil), muy padre trabajar con todos ellos”.

Felipe se despidió dejando un saludo para nuestros lectores, “tengo muchos amigos allá, les mando un abrazote, los quiero mucho, espero ir pronto con Mentiras El Musical o MentiDrags, para sentir el calor de Chihuahua. Igual en la novela me estarán viendo. Síganme en Instagram y Twitter: Felipe Flores Glz. Siempre es padre el apoyo de fans de toda la república y de habla hispana”.

