¡Feria Santa Rita ya tiene reina! Majo Quintana se hace merecedora de la corona

La Feria Santa Rita 2023 ya tiene su reina y ella es Majo Quintana, tiene 19 años, está estudiando la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien dijo antes de su coronación que le encantaría ser la vocera de la Feria Santa Rita porque considera una oportunidad para demostrar la grandeza del estado, no sólo del territorio, sino también actividades económicas, turísticas y culturales, pero sobre todo la grandeza de su gente, indicó.

Fue coronada por Andrea Domínguez, directora de la Feria Santa Rita y Seleny Rivera.

Ahora la ganadora tendrá la responsabilidad de dar voz y ser la figura de la fiesta más grande del norte de México, teniendo un año de reinado, y será en el 2024 cuando entregue el título a su sucesora.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El segundo lugar lo obtuvo Vanessa Gil, entregando la banda Federico Alcázar; el tercer lugar fue para Sharis Rodríguez y entregó el título Ricardo Solís.

El evento empezó a las 7:30 de la tarde presentando al jurado calificador ellos fueron: Priscila Alejandra Silva Portillo, Gustavo del Río, Paola Domínguez, Karen Durón, y Ana Cristina Enríquez, quienes tuvieron una difícil tarea de elegir, de entre las 11 concursantes, a la ganadora.

Las chicas que demostraron su talento arriba del escenario fueron: Arely Martínez, Diana Anchondo, Fátima Lizbeth Guzmán, Majo Quintana, Nadhja Ortiz, Vanessa Gil, Sharis Rodríguez, María Loya, Valeria Estrada, Victoria Daniel y Saira Porras.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Cada una de ellas demostraron seguridad en las tres tiempos en que se dividió el concurso: vestido de Coctel, Típico y de Noche, siendo el patrocinador de esta última etapa Gustavo del Río Hernández, diseñador local quien expresó:

“Soy diseñador de alta costura, me invitaron a participar con mis diseños de noche, tengo una trayectoria de 30 años, he sido diseñador oficial de los certámenes Señorita Chihuahua, Juventud, a nivel nacional, entre otros más; también me han invitado a Mexicana Universal, juez en todo el estado en Señorita UACh y diseñador oficial, también de la chica Tec aquí en Chihuahua.

“Es muy bonito ver a la juventud imponerse en forma positiva, que quieren hacer algo por su ciudad, estos certámenes son un escaparate muy bueno para las niñas que se vean realizadas y mi satisfacción es ver mis creaciones realizadas en ellas, que van tomando más prestigio”, indicó el diseñador y juez.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Por otra parte, algunas de las participantes expresaron unas palabras para este medio de comunicación a unos minutos de entrar al escenario, una de ellas fue Karen Nájera: “Ha sido toda una experiencia toda esta preparación y ha llegado el día, aunque ya había concursado en otro evento similar en la Universidad de Durango, los nervios están presentes.

“Mi traje típico con el que voy a participar es de la diseñadora Yolanda Villalobos, representa el juego de pelota, y pues les deseo suerte a todas mis compañeras, vamos a darlo todo enfrente”, expresó.

Asimismo, Arely Martínez, de Delicias, dijo: “Me encanta el mundo del espectáculo, pero sobre todo porque me gustaría ser un ejemplo a seguir, quiero mostrar ese lado de la mujer chihuahuense, tengo un poco de experiencia en pasarela, pero en concursos no.

“Sobre mi traje típico, yo lo hice, pegué maíces, semilla de calabaza, semilla de girasol, frijol, chicharitos, cacahuate, todo lo que se produce en mi región centro-sur, de igual forma tracé en mi traje las calles de Delicias, una parte nada más, porque como sabrá la gente, la ciudad de Delicias es la mejor trazada en todo el mundo y lo mostraré con orgullo”, finalizó.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

También se entregaron otras bandas como Traje Típico para Vanessa Gil, Elegancia para Valeria Estrada, Simpatía fue para Diana Anchondo y Fotogenia Arely Martínez, cabe destacar que al finalizar el evento los organizadores que las participantes serán embajadoras en las diversas actividades que se lleven a cabo en lo que finaliza la Feria Santa Rita 2023.

Asimismo, los tres primeros lugares ganaron un viaje a la Riviera Maya, donde disfrutaran algunos días del sol y la playa.

Dato:

