Fernanda Rivas se concentra en Kodi3s

Mientras la televisión, el cine y el teatro permanecen en pausa, Fernanda Rivas se concentra en su faceta de cantante junto a Montse Rodríguez y Steff Carpi, sus compañeras del grupo Kodi3s.

“Nos dimos a conocer con el cóver de Bazar de Flans, con un giro hacia el urban pop, con la intención de unir a la generación que la escuchó en los 80 con la actual. Hicimos cóvers de artistas que admiramos como Ha-Ash, Reik, Río Roma, también a nuestro estilo y los subimos a Facebook y YouTube”, comentó a Gossip la jovencita de 16 años.

“Nuestro primer tema inédito es Yo Te Quiero, de uno de nuestros directores artísticos, nos fascina, le ha gustado mucho a la gente”, completó.

Fernanda confesó ser perfeccionista, para ella un defecto más que una virtud, “en mi trabajo y en mi vida normal me gusta que las cosas queden bien, soy muy dedicada, le pongo el 100 a lo que hago”.

Así de intensa estudia un libreto de “Esta historia me suena” y acaba de grabar sendos capítulos de “Como dice el dicho” y “La rosa de Guadalupe”, donde ya es cliente frecuente.

“Es una fuente importante de mi carrera, me ha enseñado muchísimo, tanto la producción como la plataforma, me encanta trabajar con ellos”, dijo.

En la actuación Fernanda admira a Salma Hayek, “ha logrado su sueño, triunfar en el extranjero y en su país, ha hecho cosas muy importantes en cine; en la música me encanta Beyoncé, Cristina Aguilera, Bruno Mars y mexicanos, Reik, Ha-Ash, Thalía, María José, Río Roma, son tan talentosos, su trayectoria es impecable, me gustaría ser como ellos; y en la conducción, la mejor es Opra Winfrey”, aseguró.

“Síganme en redes sociales como @fernanda_rivasg. Gracias por su apoyo de siempre, porque sí me sigue mucha gente de Chihuahua y me da muchísimo gusto. Les mando un besote, espero muy muy pronto visitarlos, me encantaría conocer”, se despidió.

