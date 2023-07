Festeja el artista Chuy Villa 6 años de carrera

El artista chihuahuense Chuy Villa acaba de cumplir 6 años de trayectoria en el mundo de la música este 23 de julio por lo cual festejará este acontecimiento con nuevos proyectos y novedades musicales que muy pronto dará a conocer a sus fans, así como temas de su autoría

A lo largo de su carrera, la cual dio inicio precisamente en su tierra natal, ha estado presentándose en diversos eventos tanto públicos como particulares, de igual manera ha tenido la oportunidad de compartir escenario con una gran cantidad de artistas, con los cuales ha hecho una relación de amistad aparte de compartir escenario.

Sobre el tema Chuy Villa expresó: “Actualmente estamos preparando nuestras nuevas producciones que muy próximamente ya podrán escucharlas en las diferentes plataformas digitales y radiodifusoras de Chihuahua, también en Estados Unidos con la ayuda del señor Jaime Hernández “Promociones (JJ Hernández)” quien nos apoya en este camino de la música en la Unión Americana.

El joven cantautor tiene en su discografía varios temas que han destacado, unos de ellos, por mencionar algunos, es “Oh qué gusto de volverte a ver”, cover de Rigo Tomar y que ahora en el estilo de Chuy Villa volvió a tomar fuerza; también se encuentra “Y cómo es él”, del español José Luis Pereales; y “El príncipe” composición de su amigo Efrén Gamiz, originario de Durango.

Ante la pregunta qué satisfacción le ha dejado esta carrera, indicó: “La más grande es que agradezco infinitamente a Dios el que me permita transmitir y plasmar los sentimientos en nuestro público que nos hace el favor de apoyarnos, sabemos que aún nos falta mucho camino por recorrer, pero con la ayuda de Dios estaremos pronto trabajando para extender nuestro trabajo, ya viene una gira por el estado de Coahuila y una parte de Monterrey ya estamos en eso.

“Asimismo, la música es mi vida mi inspiración, creo que es mi compañera de vida, si me preguntaras a qué me dedicaría si no fuera músico, tendría que responder lo mismo, sin la música no vivo, es parte de mi existencia.

La música ha influido en mi vida grandemente, a través de ella he logrado conectar con maravillosas personas y conocido grandes amistades, gracias a ella he logrado conocer otros lugares de la República Mexicana y experiencias maravillosas.

“Mis redes sociales me pueden localizar como Chuy Villa Oficial para que nos sigan, cualquier información estamos en contacto a través de ellas”, finalizó el artista.