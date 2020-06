FICh y FICUU tendrán que adaptarse a “nueva normalidad”

Como van las cosas con la nueva normalidad, parece que el Festival Internacional Chihuahua (FICh) y el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) no serán igual que antes, al menos este año.

La directora del Instituto de Cultura del Municipio (y en muchos sentidos, coordinadora de aquel último), Alejandra Enríquez, trabaja en una propuesta en otro formato para el FICUU.

“El propósito fundamental es celebrar el aniversario de fundación de Chihuahua, esto finalmente es valioso, bonito y ayuda a la memoria histórica de quienes vivimos en esta ciudad”.

Descartó definitivamente el formato tradicional, pues se desconoce si para esas fechas estemos en condiciones de tener mayor actividad.

“No veo prudente que el gobierno incentive las aglomeraciones, pensando en un concierto. No hay una receta o una fórmula, cada país, estado o ciudad se ha basado en otros casos donde ya han salido a esta nueva subnormalidad”, dijo.

Destacó que los festivales no sólo tienen propósitos culturales, también generan una derrama económica, por eso se buscan proveedores locales.

“Bajo esta lógica, estoy trabajando en un planteamiento diferente, procurando incorporar disciplinas que no impliquen aglomeraciones, como exposiciones al aire libre, quizá conciertos virtuales. No sabemos de aquí a allá cómo vamos a estar. No sé si estemos en condiciones de cumplir la propuesta, habrá que ver las prioridades”.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Concepción Landa, dijo a Gossip: “Alrededor de 2 millones de personas han visto los contenidos del programa #CulturaEnCasa. Esto abre una enorme posibilidad, porque la gente está interesada y disfruta el entretenimiento vía digital”.

“Claro que nunca será lo mismo un concierto vía streaming, que en vivo, la calidad del sonido, el conjunto de emociones y la vibra, es imposible comunicarlo”, señaló.

Asimismo, sugirió la posibilidad de que el FICh sea después de octubre, ajustándose a las recomendaciones de sana distancia en los teatros.

“Lo que sí va a sufrir cambios son los espectáculos masivos, pero estamos viendo cómo podemos hacer para que esta emoción vibrante de la presencia y comunicación directa con el artista no se pierda totalmente”.

