Flor Amargo comparte que sufrió gran estafa y lanza un poderoso mensaje [Video]

Entre lágrimas y por medio de un emotivo video, la cantante Flor Amargo reveló a sus miles de seguidores de redes sociales que fue víctima de una estafa, en la que le despojaron de 70 mil pesos de sus cuentas bancarias; no obstante, aprovechó para alertar a la población sobre este tipo de casos y la forma en que operan para orquestar los robos, además de que mandó un poderoso mensaje a todos sus fans.

Todo parece indicar que los fraudes bancarios se están convirtiendo en una constante, sobre todo en personajes del medio del espectáculo, pues hace tan solo algunos días la modelo Paola Durante, mejor conocida por haber sido la edecán del programa “Pácatelas” del fallecido comediante Paco Stanley, vivió una experiencia similar al ser sufrir una extorsión telefónica en la que perdió todos sus ahorros y quedó en bancarrota.

Este fue el poderoso mensaje que emitió Flor Amargo

Fue por medio de su cuenta de TikTok, donde la intérprete de “La cumbia del mosquito” dio a conocer su experiencia por medio de un video que tituló “Me estafaron, pero aprendí una gran lección”, mismo en el que, con lágrimas en los ojos, dio a conocer le robaron 70 mil pesos, mismos que estaban destinados para pagar parte de sus deudas y un seguro.

“Me acaban de estafar, me acaban de quitar 70 mil pesos”, comentó la artista mexicana al inicio de su clip, con duración de poco más de un minuto, e inmediatamente soltó en llanto al mencionar que se encontraba sumamente consternada por esta situación que, a pesar de ser complicada, le ayudó a valorar otras cosas de la vida.

“Pero ¿saben porque lloro?, más que por la estafa es porque cuando pierdes todo porque ahorita que tengo 0.20 centavos en mi cuenta ¿saben qué? Aprendí que cuando pierdes dinero no pierdes nada, pero cuando pierdes un amigo, cuando pierdes a ti, ahí sí pierdes todo”, comentó.

Por otra parte, la también compositora añadió que lo importante en este tipo de situaciones, cuando se pasa por un momento difícil, lo importante es no perder la fe y confiar en que todo tiene un propósito.

“Yo ahorita me siento así, nunca me había pasado. Me quedé con 0.20 centavos tengo como muchas deudas, pero cuánto vale un dedo, cuánto vale que pueda respirar, eso no tiene precio”, añadió.

Finalmente, Flor Amargo señaló que además de valorar otros aspectos de la vida, esta amarga experiencia le sirvió para poder alertar a sus seguidores pues quiere evitar que caigan en esta trampa, además de que recomendó no basar la seguridad de las personas en el dinero.

#estafada #flor #amargo #alerta #fraude #animo ♬ Experience (Piano e Violin) - Pietro Scichilone @floramargoo Me estafaron pero aprendí una gran lección #estafas

“Qué bueno que me quitaron, que me estafaron, porque ahora les puedo decir uno, cuídense, y dos, sirvió valorar la vida, porque miren yo sigo aquí y ahorita me pongo a tocar en la calle y recupero, pero mi seguridad no debe estar nunca en el dinero porque si está en el dinero, imagínate, si te lo quitan se fue tu seguridad, ¿cuánta gente no se suicida por bancarrotas? Hay que aprender a vivir cuando hay también cuando no hay”, finalizó.

