Frances Ondiviela regresa a la pantalla con Diseñando tu amor

Nueve años pasaron para que la actriz de origen español Francés Ondiviela retornará a la televisión mexicana con una nueva caracterización para hacer villanías en Diseñando tu amor, como una modista de prestigio internacional.

“Soy Yolanda Pradas, una diseñadora de modas de la casa Olimpo Pradas. Soy la antagónica adulta de un perfil sumamente interesante, con quien haré algo diferente a lo que hecho en mis anteriores novelas, es muy glamorosa y a la vez una mujer muy fría, muy manipuladora, se aprovecha de los demás”.

En Diseñando tu amor, producción de Pedro Ortiz de Pinedo, que se transmite simultáneamente en Estados Unidos, a través de su papel Ondiviela carga un gran secreto de su vida: “Su personalidad y actitudes se las debe a un gran motivo que le sucedió y ha originado su comportamiento actual como se plantea en la trama”, describe a El Sol de México.

De encontrarse trabajando en estos tiempos de pandemia, expresa la actriz que ha hecho su carrera en nuestro país: “La verdad es una bendición este proyecto. Los tiempos de Dios son perfectos y llegó en un momento maravilloso y estoy agradecida con Pedro Ortiz de Pinedo, Televisa, Gina Ramos que me propuso para el elenco, es maravilloso estar aquí, rodeada de tanta juventud”.

Desde que hizo Un refugio para el amor, hasta un papel especial en Médicos, línea de vida, no había estado presente en la pantalla mexicana. “Yo soy de la opinión que donde haya trabajo es donde debemos estar, pero para nada he dejado el mercado mexicano, es mi casa, mi punto de partida, mi país, pero no nos podemos poner exigentes con el trabajo, hoy en día hay que estar ahí donde esté”.

Con todo lo disciplinada y precavida que es Francés Ondiviela, vivió el gran susto de su vida al saber contagiada a su hija del coronavirus. Así lo narra: “Soy una mujer de mucha fe y tengo a Dios en mi corazón todo el tiempo. Obviamente me dijeron ‘te guardas’ y lo acaté. Todos nos tenemos que cuidar, lavarte las manos, usar cubrebocas, careta, en la producción estamos sumamente cuidados y nos ha tocado vivir así”.

“A mi hija le dio este virus estando en Houston y yo aquí. Cuando a nosotros nos encerraron yo no podía viajar, no podíamos hacer nada. Fue un momento de angustia, yo tenía que mantener esa calma, hablaba para ver cómo se sentía pero mi nena estaba fuera de mi alcance, como todo el mundo me tocó algo fuerte y yo en oración pidiéndole a Dios por su salud”.

La actriz toma estas vivencias como un aprendizaje. “Lo que estamos viviendo es una prueba y todos tenemos que ser tolerantes, empáticos. Tenemos que amarnos más, la muerte está a medio milímetro de nosotros. Este momento de nuestras vidas es para que reflexionemos con amor, seamos cálidos los unos con los otros, nos cuidemos entre todos”, precisa Frances Ondiviela.