Frank Di tiene “La culpa”

“La culpa”, el nuevo sencillo del EP “Martha” de Frank Di, habla de un tema del que posiblemente muchos no se atreven a hablar, pero la mayoría de la gente podría identificarse.

“Soy más fan del desamor que del amor, porque no me ha tocado como yo quiero, entonces me atrevo a escribir canciones así de locas y fuertes, de cómo las dos partes cuentan su verdad y al final del para el otro tú tienes la culpa y viceversa”, explicó a Gossip el cantante bajacaliforniano.

“Escribí una canción con este mensaje y sonó espectacular, mezclé la fuerte esencia del flamenco, el mariachi que es tequila, cantina, la parte del desamor y también se puede bailar de dolor, por eso fusionamos con urbano, para que disfruten este género tan famoso en esta época”, advirtió.

Además dice tener un espectacular video, “a pesar de la pandemia me atreví a tener producción, bailarines, mariachis, desierto, plazas monumentales, talleres de danza, centros nocturnos, tomamos todas las medidas y después de tres semanas estamos 100% sanos”, apuntó.

Frank se manifestó feliz por lo que está pasando en su carrera, a pesar de los momentos complicados.

“No soy el único, es un mundo loco, pero al final del día tengo que seguir trabajando, me dedico a hacer música, cantar, estar arriba de un escenario. Y si no lo hago, no estoy poniendo en práctica mi talento”, dijo.

Frank se describe hiperactivo, “workaholic”, le gusta crear, innovar, “afortunadamente el coronavirus tenía que ser positivo en alguna faceta de mi vida, lo logré al no dejar de hacer lo que más amo, que es la música. Soy un artista luchón, terco, lleno de sueños y metas, lo único que pretendo es llevar a sus oídos, a sus corazones, a identificarnos, que seamos uno mismo”, señaló.

