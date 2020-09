Futuros artistas, la función debe de continuar

Estudiantes de carreras como Artes Plásticas, Teatro, Danza y Música de la Facultad de Artes de la UACh se enfrentan a la difícil situación de cursar la carrera en línea aun y cuando dicen las clases que les impartían antes de la pandemia eran noventa por ciento prácticas.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Eventos de teatro, música y danza que se transmiten a través de redes sociales se realizan sólo con algunos alumnos y a petición de ellos mismos; a pesar de que no se abrieron convocatorias como normalmente se realiza, las instalaciones estuvieron abiertas y con sanitización correcta para que los estudiantes las utilicen en los próximos eventos, “se realizó la modalidad virtual por primera vez en la facultad, teniendo teatro en vivo, conciertos y publicaciones en la aplicación de Instagram”, comentó Maite Arredondo, secretaria de Extensión y Difusión de la Facultad de Artes.

Para las obras teatrales y conciertos se realiza ventas de boletos por medio de un dispositivo, las personas pueden admirar el trabajo de los estudiantes, todo se coordina por WhatsApp, “las obras se realizan en la facultad por cuestión de espacio, y las transmitimos en vivo por Zoom, YouTube y por la página de Facebook, el cupo es ilimitado y los estudiantes se han mostrado interesados en realizar estos proyectos”, externó Maite, “cuidamos a los alumnos y maestros al momento de realizar los trabajos sanitizando los espacios”.

Con los trabajos con los que se tiene más dificultades es con artes plásticas, ya que son las que requieren más allá de un escenario, como talleres para realizar esculturas, o bien trabajar con hornos y prensas para los que trabajan con cerámica, “profesores han solicitado el uso de los talleres e intentamos ver la posibilidad de administrarles el espacio, sin embargo, cuidamos de los alumnos y profesores”, comentó Luis Carlos Delgado, secretario académico de la facultad.

Normalmente las convocatorias salen cada semestre, pero en esta ocasión no fue así, ya que se están llevando a cabo los proyectos que se cancelaron el semestre pasado a causa de la pandemia, y tanto los alumnos como los profesores se están adaptando a la nueva situación y han tenido comunicación, “cada maestro implementa la manera de llevar a cabo su materia, a decir verdad, ha habido más comentarios positivos que negativos, los alumnos de nuevo ingreso aumentaron y el 96% de los estudiantes continuaron sus estudios”, dijo Luis Delgado.

Las clases no son teóricas, “por lo menos el noventa por ciento es práctico y muchas veces la materia requiere de un taller especial que no cualquiera tiene en casa”, comenta Kevin Soto, estudiante de Artes Plásticas, quien está en desacuerdo con la nueva modalidad, ya que en Artes no es fácil llevar una carrera a través de una pantalla”.

“Ha sido difícil adaptarse, la situación nos orilla a sacar lo más ingenioso para poder hacer los trabajos, como en la clase de Escenografía, donde hacemos maquetas con el material que se cuente en casa”, explicó.

Nahomi Salgado dice: “No es tan complicado hacer la tarea en casa, pero sí es difícil resolver dudas o aprender por medio de mensajes y fotos, ya que necesitamos observar las demostraciones que hacen los profesores para poder entender técnicas de pintura”.

“Algunos trabajos como realizar esculturas no son fáciles de hacer virtualmente, ya que nos enseñan observando al modelo, observando la simetría del cuerpo, midiendo con la vista y virtualmente esto no se puede hacer porque no hay comparación de ver un cuerpo humano frente a ti y observar los detalles a hacerlo a través de una pantalla”, expresó Gerardo Hernández Balaguer,de la especialidad de Escultura, quien añadió: “A pesar de necesitar un espacio amplio y herramientas necesarias, empecé a usar aplicaciones para ver tridimensionalmente los proyectos o bien tomar fotografías con luz y ángulo correcto”.

Te recomendamos: Ráfagas --Esperan diálogo en Juárez --Regidores, tras las diputaciones --Avistan al director local de Conagua Local Controlan tala ilegal 6 líderes criminales

Delicias Conagua exige a Chihuahua entrega del 54.1% del Tratado de Aguas con EU