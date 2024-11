¡Felicidades! Ganan Keyla y María Fernanda playeras autografiadas por Drake Bell

Dos playeras autografiadas por el actor y cantante Drake Bell fueron ganadas por Keyla Granados Gardea y María Fernanda Ruiz Rodríguez lectoras de El Heraldo de Chihuahua, quienes, del 25 al 28 de noviembre del presente año, participaron en la dinámica para hacerse acreedoras a la prenda de ropa que lleva la firma de quien fuera uno de los protagonistas de la famosa serie Drake & Josh.

Durante su reciente visita a la capital del estado, Drake estuvo en las instalaciones de este medio de comunicación, donde tuvo la oportunidad de conocer las diferentes áreas. Una de ellas, la sección de prensa, fue la que más llamó su atención. En este lugar, grabó videos que compartió en sus redes sociales y fue allí mismo donde firmó las playeras que ganaron Keyla y María Fernanda.

A las 3:30 de la tarde, a través de la plataforma de Facebook de El Heraldo o de manera presencial, los participantes conocieron los nombres de quienes ahora son propietarias de las piezas, que serán un grato recuerdo de la estancia de Bell en la región, la cual tuvo como fin la promoción de su concierto, que se llevará a cabo esa misma noche en el Gimnasio Manuel M. Quevedo.

Al enterarse del resultado, Keyla Granados Gardea expresó sentirse emocionada, ya que admira al artista desde hacía años, razón por la cual participó en el concurso y además –dijo-, me recuerda la etapa de mi infancia.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

“Me siento extraña porque nunca pensé que me la fuera a ganar, no tenías muchas esperanzas pero resultó que sí, y participé porque desde chiquita veía Drake & Josh con mi hermano y me generó mucha ilusión tener una prenda que representa gran parte de mi infancia”.

Agradeció a esta casa editora el realizar estos concursos que van dirigidos a todas las generaciones y externó su deseo de seguir participando en próximos eventos.

Mientras tanto, María Fernanda Ruiz Rodríguez externó estar contenta de ser una de las afortunadas y llevarse el premio; participó de inicio por una actividad escolar que requería llevar un periódico impreso y resultó que ganó la playera.

“Siento mucha emoción porque yo no tengo mucha suerte; compré el periódico para una actividad escolar y vi la publicación, participé y cuando escuché mi nombre me emocioné; me enteré de los resultados por Facebook".

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

"Muchas gracias a El Heraldo por dejarme participar porque tuve la oportunidad, me gusta mucho el trabajo de Drake, sus series y sus canciones”.

La opción de obtener el premio estuvo abierta para todo el público, por lo que se presentó un formato sencillo: los interesados llenaron la planilla correspondiente durante cuatro días consecutivos. Al completarla, acudieron a las instalaciones del periódico, donde la canjearon por un boleto que fue depositado en una tómbola, y fue al azar como se seleccionaron los nombres de los ganadores.

Una vez más, El Heraldo consiente a sus fieles lectores a través de estos proyectos que acercan a los artistas con sus fans. Por ello, solicitó al cantante que firmara las prendas, lo cual él realizó con gusto, agradeciendo al medio de comunicación por la hospitalidad. Aprovechó para enviar saludos a quienes están pendientes de nuestras publicaciones, tanto en la edición impresa como digital.

Los ganadores pudieron pasar por su premio de lunes a viernes, en horario de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. Se les entregará la playera luego de que muestren una identificación oficial que confirme que son los legítimos afortunados.