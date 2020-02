Gerardo Samaniego, toda una vida de "hacerle al teatro" ¡Bravo!

Actores, directores, asistentes de producción y hasta un payaso que participarán en la próxima Muestra Municipal de Teatro concluyeron recientemente el taller de “Stage management” que impartió Gerardo Samaniego en las instalaciones del Colegio Palmore, gracias al Instituto de Cultura del Municipio.

Gerardo Samaniego estudió teatro en la UNAM, se especializó en dirección escénica y fue asistente en importantes producciones, antes de dirigir sus propias obras.

“Siempre tuve claro lo que quería estudiar, de chiquito me salía de las clases de taekwondo y me metía a teatro, hasta que mi abuelo me descubrió y les dijo a mis papás que me cambiaran”, comentó.

Después trabajó con Ocesa en “La bella y la bestia”, “Dulce caridad”, “Mamma mia”, “A chorus line”, “Mary Poppins” y “Si nos dejan”.

“Ahí descubrí la figura de stage manager y me formé en esta escuela cuadrada, estricta, disciplinada, rigurosa en el escenario. Es como un jefe de foro que se encarga de que todo suceda de la mejor manera”, explicó.

En 2012 dejó Ocesa para trabajar en la Compañía Nacional de Ópera y después fue coordinador de traspunte en la Compañía Nacional de Teatro, con una beca del Fonca por cuatro años.

Luego hizo producciones independientes con Alejandro Gou, como “Hoy no me puedo levantar”, “Cuna de votos” con el chihuahuense Chumel Torres, “El hilador” y “Emilia y su globo rojo”, entre otras.

Fue productor ejecutivo en “Doce princesas en pugna” y “Niño perdido”, ambas de Quecho Muñoz. Y actualmente produce “Mañana seremos otros” de Aquiles Cervantes y “La basura de nos(otros)” en teatro en corto.

“Tengo muchos amigos en Chihuahua, siempre me han recibido muy bien, me han adoptado. Aprovechando que estaba con el taller estuve produciendo el show de Michelle Rodríguez. No se llenó, pero no pasa nada, lo importante era pasarla bien y que la gente disfrutara. Michelle la pasó increíble, iba a ser un show de 50 minutos y terminó en hora y media”.

Fue Gerardo quien tuvo la idea de convocar a talento local para abrir el show, recibieron 15 videos y decidieron sacar un ganador por votos (Richy Núñez) y otro que eligiera Michelle (Alan Valles), ambos fueron un éxito.

