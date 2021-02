Gloria Trevi se anima a realizar concierto vía streaming

Gloria Trevi tiene muchos motivos para celebrar. Ayer fue su cumpleaños, su trayectoria de más de 30 años será reconocida el próximo 18 de febrero en la ceremonia de los Premios lo Nuestro y anunció la fecha de su primer concierto en streaming.

Gloria Trevi In Da House, será el espectáculo con el que promete deleitar a todos sus trevilanders el próximo 27 de febrero, con un amplio repertorio de sus éxitos, después de varios meses de alejarse de los escenarios a causa de la pandemia por coronavirus.

Aunque no detalló mucho sobre lo que ofrecerá en el show, no descartó que será un concierto como el que ella acostumbra a dar, con luces, cambios de vestuario, bailarines en escena y aseguró que las sorpresas no faltarán.

“No me había animado a ofrecer un concierto en streaming porque me hace falta el aplauso de mis trevilanders, conectar con ellos, escucharlos cantar. Quiero ofrecerles algo nuevo, pero creo que con la tecnología podemos llegar más lejos y de forma inmediata”, dijo la intérprete de Todos me miran.

Sobre la experiencia de hacer un concierto de esta magnitud, compartió que es una experiencia en la que se mezclan sentimientos, “me deja emoción y de nostalgia, por eso habrá canciones muy viejitas que no canto desde hace mucho, hasta las más actuales, aunque ya quiero verlos y sentir sus gritos y energía, en estos momentos tan difíciles, es una opción llegar hasta sus casas”.

Añadió que va a complacer a su público y que si piden otra, la cantará , “No he tomado la duración del show, pero si la gente pide más canciones pues la cantamos, vamos a estar monitoreando las redes sociales”.

Para La Trevi el confinamiento ha sido un tiempo de reflexión y un momento para crear cosas nuevas, de ahí nace el tema Demasiado frágil, de la autoría de Erika Ender, “es una canción que nos invita a la reflexión, al entendimiento y al ver lo vulnerable que somos los seres humanos, tenemos que seguir adelante como humanidad”.

Gloria también se estrenó como empresaria, pues durante este tiempo lanzó su tienda en línea donde ofrece productos naturales con beneficios a la salud, como una gomitas de colágeno y biotina para el cabello.

Al finalizar la videoconferencia, la cantante compartió que entre sus planes para este 2021, se encuentran el lanzamiento de nuevos sencillos, “más movidones”, como ella los describió, así como estar al pendiente de la grabación de su bioserie que producirá Carla Estrada.

Hace algunas semanas se dio a conocer que es una de las 10 mujeres más escuchadas de Spotify México, gracias al lanzamiento del álbum de su gira Diosa de la Noche: En vivo desde la Arena Ciudad de México y del tema Grande.