Gorillaz comparte una foto al estilo Abbey Road... ¡en Saltillo!

El grupo Gorillaz ha sorprendido a sus fans mexicanos al compartir una fotografía al estilo al estilo de los Beatles con la emblemática portada del álbum “Abbey Road” en ni más ni menos la esquina de Allende y Victoria de la Zona Centro de Saltillo, Coahuila..

Fue Héctor Alejandro Rodríguez Reyes, de 20 años, quien editó la famosa imagen que llegó a manos del grupo británico. "Me dio mucha emoción, no me imaginé hasta dónde llegaría esa foto", mencionó.

Ver esta publicación en Instagram #🖤 #gorillaz #🎵🎶 #cartoon #music #méxico Una publicación compartida por Ckribeer 🖤 (@ckribeer) el 7 de Feb de 2020 a las 8:29 PST

La imagen que se hizo viral fue compartida por la propia agrupación y lleva por nombre "Momentz", es parte de una colección fotográfica llamada "Toon Town" que fungió como examen para la clase de Fotografía Digital de Héctor Alejandro.

La banda suele subir en su cuenta de Instagram fotografías donde están los personajes caricaturescos de cada integrante y en esta ocasión la imagen que encantó a los mexicanos llegó a sus historias de la red social.