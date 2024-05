Gran ambiente, en el Teatro del Pueblo con la Banda Los Recoditos

Hablar de ambiente y fiesta es hablar de una de las agrupaciones que precisamente hace eso hace en cada uno de sus conciertos que realiza, ellos son la Banda Los Recoditos, quienes en estos momentos estàn realizando su espectáculo en el Teatro del Pueblo de la Feria Santa Rita en su ediciòn 2024, y sus fans vienen decididos a pasarla lo mejor posible con su agrupación favorita.

Los integrantes de este proyecto musical, 16 exactamente, salieron al escenario en punto de las 9:05 de la noche con ritmo muy propio de ellos, la banda que de inmediato encendió los ánimos del público, y empezaron a cantar junto a ellos, y es tanta la energía que trae la banda que contagiosa, tan es así que las parejas que estaban presentes no lo dudaron para ponerse a bailar.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Es de mencionar que esta agrupación, originaria de Mazatlán, Sinaloa, es la segunda de los artistas de la cartelera del Teatro del Pueblo que da rueda de prensa para los medios de comunicación donde indicaron, como primicia, que están a punto de dar a conocer nuevo material, que llevará por título “Ese culit… me gustó”, donde incursionará en un género que no lo habían hecho anteriormente, que es el electro mezclado con banda.

Asimismo, El Heraldo de Chihuahua les cuestionó con cuál artista o banda no llevarían a cabo una colaboración a lo que respondieron: “No lo hemos pensado, pero a lo mejor no creo que no es que no no guste, sino más bien el género es lo que sería lo complicado sumarlo a la banda.

“Ahorita no te puedo mencionar ninguna agrupación, ya que los Recoditos siempre hemos tenido muchísimos amigos en el medio y siempre hemos sumado amistades, pero en cuestión de ritmos creemos que el rock pesado nunca lo sumaríamos a nuestro proyecto”, expresaron.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Por otro lado, también se le preguntó sobre si abrirán su página en la plataforma OnlyFans algunos de sus integrantes, como fue Jerry y Rafa que lo comentaron el año pasado: “Los que les puedo decir es que este año nos quedamos en obra negra, pero ya estamos yendo al gimnasio, pero fue una broma, un juego, no nos atreveríamos a tanto.

“Por supuesto hay artistas que sí lo tienen y no precisamente para mostrar su cuerpo, simplemente para mostrar otras experiencias que no se pueden mostrar en las redes sociales normales, pero sí estaría chido tener nuestras cuentas para evidenciar las borracheras que tenemos”, indicaron entre risas.

Cabe destacar que en este día el aforo a la Feria Santa Rita se ve bastante fluido, ya que las filas se encuentran bastantes largas para poder ingresar a las instalaciones, siendo este el segundo día en que los chihuahuenses abarrotan el lugar para divertirse en esta fiesta, el primero fue con el artista de rap Santa Fe Klan, quien ha sido el único hasta este momento en llenar el Teatro del Pueblo.