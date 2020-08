Gran éxito el de Paco

Después de conquistar teatros como el Metropolitan de CDMX y presentarse en la mayoría de los festivales culturales en nuestro país, Paco de María pisó con gran éxito el reconocido escenario del Pepsi Center WTC, por primera vez en un concierto totalmente live stream el viernes, como parte de la iniciativa REMM.

El cantante hizo gala de elegancia y glamour, en un gran show de casi dos horas en las que mostró versatilidad y calidad vocal interpretando temas como “Desahogo”, “Enamórate”, “Frenesí”, “Just a gigolo” y “Lo mejor de tu vida”, entre otros, acompañado del imponente sonido de su Big Band, con una gran producción de luces y efectos visuales.

Esa noche estrenó canciones de la que será su nueva producción discográfica, con versiones de “Dream on” de Aerosmith (1973), “Personal Jesus” de Depeche Mode (1989) y “Creep” de Radiohead (1992), como nunca antes se habían escuchado, con los peculiares sonidos de saxofones, trombones, trompetas, mezclados con su auténtico e inigualable estilo.

El sonorense agradeció a todas las personas que hicieron posible este evento, así como a todos los espectadores que siguieron el concierto a través de live stream, el cual cerró con broche de oro con las canciones “My way” y “Wake me up before you go go”.

Al finalizar estuvo en comunicación a través de un meet & greet con algunos de sus fans a quienes, según constató por sus comentarios, logró conquistar con su show.

