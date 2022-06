GranDiosas; conoce a las divas de la canción

El proyecto musical GranDiosas, el cual está integrado en la actualidad por grandes cantantes como: Dulce, María del Sol, María Conchita Alonso, Angela Carrasco, Alicia Villarreal y Jeanette, y quienes estarán en el Palenque este viernes en la Feria Santa Rita 2022, algunas de ellas hablaron con El Heraldo de Chihuahua sobre su trayectoria y proyectos que tienen en puerta.

ÁNGELA CARRASCO

Una de las voces privilegiadas y casi imposible de imitar es la de Ángela Carrasco quien informó qué se siente ser una GranDiosa: “Creo que soy una de las primeras que pudo lanzarse al mundo de la canción que fue María Magdalena en la obra Jesucristo Superstar, después conocí a Camilo Sesto y de ahí mi vida dio un cambio tremendo, y he trabajado con muchos otros compositores como Juan Gabriel y les puedo decir que amo mi profesión”.

Asimismo, expresa que se lleva muy bien con sus amigas artistas de este proyecto y con las cuales podría salir de fiesta. Sobre el éxito internacional que tuvo con el tema “Callados” al lado de Camilo Sesto, dice que le gustaría volver a repetir esos grandes momentos con otro dueto al lado de Luis Miguel, Marco Antonio Solís y también con el grupo Maná; y como diría uno de los temas de esta cantante “Ahora o nunca”, esperando verla muy pronto consolidar este sueño con alguno de sus colegas artistas.

MARÍA CONCHITA ALONSO

“Me siento tan segura de todo lo que he hecho y ya hasta pudiera retirarme, hay algo que no he hecho, pero porque no lo he intentado y ha sido hacer el crossover de la música en inglés, de ahí en delante me siento plena actualmente con lo que he logrado artísticamente, como el ser la primera latina que abrió las puertas en Hollywood, nominaciones a los Grammys americanos, he trabajado con las estrellas más grande de la meca del cine de mi época de los 80 y 90, múltiples número uno a nivel mundial, telenovelas, he hecho de todo y sigo disfrutando lo que hago, de igual forma en enero filme una película española.

“Hay una canción nueva que compuse y acabo de dar a conocer se titula ‘Lléname de ti’ la cual la pueden escuchar en todas las plataformas y mis redes sociales, el tema ‘Acaríciame’ me lanzó al estrellato a nivel nacional, pero en este espectáculo que daremos escucharán rock en español e inglés, bolero, música mexicana, cumbia, regional un show muy completo para todo ustedes”.

MARÍA DEL SOL

“Las GranDiosas es para mí un honor ser considerada en este proyecto, ya que parte fundamental del mismo es tener cantantes que con sus canciones el público ha favorecido como es el caso de nosotras, y han marcado una época, me siento muy honrada de poder estar con todas y cada una de mis compañeras que están y han estado”.

“Sobre mis proyectos artísticos voy a presentar mi disco el 25 de junio en el Lunario Auditorio Nacional y ha sido muy padre porque abrimos con este álbum con el tema ‘Nos volveremos abrazar’, yo perdí a mi madre y al mes a una hermana, pero a través de la música, porque sé que no soy la única persona que ha perdido algún ser querido, y con esta melodía podemos ser empáticos; de igual forma estamos con la segunda melodía que se llama ‘En cada amanecer’ y esta producción trae raíces negras que yo tengo en el alma y corazón; invito al público de Chihuahua que nos vean ya que será mi despedida de este proyecto artístico”, finalizó María del Sol.

DATO

Este concepto es un proyecto musical que llegó para quedarse gracias a la dirección magistral de Hugo Mejuto