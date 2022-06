GranDiosas deslumbran y triunfan ante su público en el Palenque

Cinco voces, cinco divas, cinco estilos diferentes fueron los que se presentaron la noche del viernes en el Palenque de la Feria Santa Rita 2022: María del Sol, siendo su última presentación en este concepto musical GranDiosas, ya que tiene otros proyectos en puerta; María Conchita Alonso, Dulce y Ángela Carrasco regresaron el tiempo con sus melodías que las lanzaron al estrellato en la década de los 80; y la cereza del pastel, como ellas misma lo expresaron es Alicia Villarreal.

Foto y video: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Hugo Mejuto informó: “Una con las que inicié este espectáculo fue el 11 de mayo del 2011 en el Auditorio Nacional y fue una experiencia maravillosa conocer a María del Sol porque ella, para empezar ella nunca me cobró, ella me pidió sólo un favor compartir su talento, ‘no tengo honorarios, los honorarios es el amor del público’, y el que esté hoy conmigo en esta última fecha para mí es muy importante estar en este Palenque tan conocido de Santa Rita, donde la gente se entrega a más no poder”.

“Hace dos años entró una gran diva, la señora Ángela Carrasco y estoy feliz porque es una de las estrellas más importantes en este país y en el mundo ha puesto la bandera en alto en un mundo que se supone es de hombres, asimismo, hace algunos años que conozco a Alicia Villarreal y después de ocho años de estar insistiendo a que se integrara a GranDiosas hoy se hace presente en este show; y la abogada de ellas pues es nuestra querida Dulce, que como todas las demás nos deleitarán esta noche”, expresó Hugo.

Las admirables artistas salieron deslumbrantes a las 12:30 al escenario, vestidas en color rosa, de inmediato causaron alboroto en el público y a quienes complacieron con su repertorio cada una de ellas.

DATO

Se adueñaron del Palenque las reinas de la canción, quienes con sus temas: Aún lo amo, No prometas lo que no será, O ella o yo, Boca rosa, y Te aprovechas, entre otras, confirman su poder en la música