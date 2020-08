Griss Romero se une a REMM

Chihuahua dice presente en los conciertos de Reactivación del Entretenimiento y Música en México (REMM), con la voz y la guitarra de Griss Romero, el próximo 12 de septiembre a las 19:00 horas, en vivo desde el Pepsi Center WTC.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“No solamente es diversión y la vamos a pasar bien, también tiene una causa súper linda y es una bola de nieve que nos va beneficiando a todos, estamos ayudando a un montón de gente y se le va a dar trabajo a otra”, expuso a Gossip la cantante jimenense.

Griss vivió en Juárez, creció en Delicias y estudió Diseño Gráfico en el ISAD en esta capital.

“En cada lugar tengo una historia distinta, todos los he disfrutado mucho, tengo experiencias muy bonitas. Me encanta la gente, la comida, extraño mi tierra, siempre presumo a mis amigos la Sierra, el Chepe y todo lo que hay para visitar”, dijo orgullosa.

A los ocho años, Griss comenzó a tocar guitarra y desde entonces es su compañera, “es como un escudo, me puedo refugiar en ella y la disfruto mucho, es mi mejor amiga, mi sicóloga, hablando con ella saco mis traumas, cuando estoy súper mal toco y se me pasa”, reveló.

Al respecto tiene una emotiva anécdota: “justo un día antes de una presentación cayó del escenario y se rompió, varios de mis fans hicieron una colecta para regalarme la guitarra que siempre había soñado, una Godin que tiene mucho valor para mí y me acompaña en todos mis conciertos desde hace seis años”.

Griss confesó haber sido muy tímida, le daba pavor el público, “vencer ese miedo es un reto que a la larga me ha traído satisfacción, me costó un montón, pero lo logré. Subir a un escenario sin que me tiemblen las piernas, hablar, comunicar lo que quiero decir con mi música, hacer lo que amo”.

Compra tu boleto en www.eticket.mx . Preventa 79 pesos, General 89, día del evento 120, M&G 200.

Te recomendamos:

Ráfagas --Llegan más amparos cercanos a exgobernador --¿Llegó la guerra por el agua? --Los “empujados” en Ojinaga

Local Desalojan estatales a manifestantes que mantenían plantón

Local En incertidumbre, a clases 740 mil niños