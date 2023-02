Grupo Cañaveral sale de gira junto a la Sonora Dinamita

Como parte de la celebración de sus 28 años de trayectoria, Grupo Cañaveral regresa con un concepto musical ya conocido, al lado de la Sonora Dinamita: Juntos por la Cumbia Tour.

El próximo 3 de marzo, ambas agrupaciones se presentarán en la Arena Ciudad de México en donde prometen poner a bailar a todos los que asistan al recinto.

“Vivimos con mucho cariño estas casi tres décadas, también nos genera una responsabilidad de siempre hacer las cosas lo mejor posible para el público, hacer música que nos haga felices, nos haga bailar, lo vivimos con mucha frescura, gracias a Dios cada uno de los proyectos que hemos hecho han impactado de manera positiva, hemos recibido grandes satisfacciones en la industria”, afirmó Emir Pabón en entrevista.

Éxitos como No te voy a perdonar, Mil horas, Se me perdió la cadenita, Tiene espinas el rosal y El viejo del sombrerón, serán algunas de las canciones que formen parte del setlist que se prolongará por dos horas. Entre los invitados especiales destacan Yuri, Alexander Acha, y Dr. Shenka.

De acuerdo con el vocalista, llegar a casi tres décadas de trabajo significa mucho sobre todo por el crecimiento que han tenido

“En este trabajo, es como todo, tiene que haber altas y bajas para mirar un punto sólido, maduro. Tanto las experiencias positivas como no tan positivas hacen que seas una persona madura y eso repercute en tu trabajo que te obliga a hacer cosas siempre pensando en la creatividad. Han sido tres décadas de mucho trabajo, esfuerzo y amor a la música”, indicó el cantante.

Pabón admitió que la felicidad que le genera la celebración la comparte con su familia, su esposa Stefanía de Aranda, con quien está próximo a celebrar su primer aniversario de bodas y su hijo Matías de Jesús.

“En la parte personal me siento muy feliz, Stefanía es una gran mujer, es una excelente madre, una gran esposa y ser padre también es un sueño hecho realidad, es un sentimiento único, mi hijo, mi familia y creciendo como ser humano, conociendo la maravilla que es tener un hijo, conociendo esos momentos únicos de no dormir, pero con la satisfacción de ver la sonrisa de tu hijo que quiere jugar a las cinco de la mañana y se aprovecha ese momento porque eso ya no se repite, disfrutas esa parte”, concluyó.