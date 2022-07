Grupo Intocable traerá su tour “Modus Operandi” a la capital

¿Listo para sacar tus mejores pasos de baile en ExpoChihuahua este 20 de agosto?, si no es así ve preparándote ya que viene uno de los grupos consentidos por los mexicanos “Intocable”, quien con el ritmo que pone a cada uno de sus temas hará que los presentes, sin duda, canten las melodías que los ha puesto en un lugar privilegiado y quienes han ganado infinidad de premios como: Grammy, Grammy Latino, Premios Lo Nuestro, entre otros.

Entre sus canciones más populares se incluye: “¿Y todo para qué?, Déjame amarte, El poder de tus manos, ¿Dónde estás?, Enséñame a olvidarte, Aire, Te amo (para siempre), Por ella (poco a poco), Eres mi droga, El amigo que se fue, Dame un besito, Eso duele, Alguien te va a hacer llorar, Sueña, Perdedor, Amor maldito, Tu soledad y la mía, entre otros, melodías que cuentan cada una de ellas con millones de vistas en YouTube.

Aquí te informamos sobre los precios que están manejando para poder tener acceso a este evento: Platino 1st Row - $4,240.00, Vip Plus 1st R Experience - $3,670.00, Vip First Row - $3,325.00, Vip Plus Zona 1 - $3,095.00, Vip Plus Zona 2 - $2,865.00, Vip Zona 1 - $2,750.00, Vip Zona 2 - $2,640.00, Preferente Plus Zona 1 - $1,720.00, Preferente Plus Zona 2 - $1,665.00, Preferente Zona 1 - $1,550.00, Preferente Zona 2 - $1,320.00, General - $975.00.

El exitoso el tema “Culpable fui” los llevó a recaudar más de 230,000 millones de dólares algo impensado para cualquier artista, cifra sólo alcanzada por el rapero Eminem, que fue presentado en la radio mexicana en octubre de 2014. Pronto ganó el gusto del público y en enero de 2015 logró formar parte de las listas Top latin songs - México de monitorLATINO donde logró mantenerse en los 5 primeros lugares.

En sus inicios, 1992, recurriendo a unos ahorros, graban su primer disco en un estudio de Corpus Christi, Texas, titulado "Simplemente Intocable de Ricky Muñoz" el cual llegó a manos de un programador de radio, quien al escucharlo y percatarse del talento de estos jóvenes decide llevárselo a Manolo González, vicepresidente de EMI Latin en San Antonio.

Su primer álbum para EMI Latin se tituló "Fuego eterno" que grabaron en el mes de agosto de 1993 y del cual surgieron temas como "Vete ya", "Mágico amor", "La llama dentro de mí", entre otros, material que les abrió rápidamente las puertas facilitándoles el camino para llegar a su siguiente grabación en 1994, titulada "Otro mundo" del cual el primer sencillo fue "Parece que no", que fue recibido inmediatamente por las estaciones de radio que lo tocaron a través de los Estados Unidos y la provincia Mexicana.

DATO

Agrupación fundada en Texas en 1994, cultivadores de varios géneros musicales entre ellos la música norteña, grupera, ranchera y los corridos