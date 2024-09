Grupo "La Etiqueta" serán los teloneros de “Edición Especial” en Expogan 2024

Una de las fiestas más importantes y grandes del norte de México es Expogan, la cual dará inicio este 10 de octubre con grandes artistas de talla internacional y por supuesto el talento local será quien abrirá el concierto de cada uno de los famosos intérpretes, como será el caso de un grupo de jóvenes chihuahuenses que conforman el proyecto musical “La Etiqueta”, serán los teloneros de “Edición Especial”.

Ante esta oportunidad los integrantes de “La Etiqueta” expresaron: “Es un sueño que estamos por cumplir, primero Dios, y estamos muy contentos, vamos a dar un show inolvidable a todo nuestro público, donde cantaremos lo mejor de nuestro repertorio, que incluye nuestro más reciente tema que se titula “No eres tú, soy yo”, un cover de Tito Torbellino que nos gusta mucho interpretar, porque en vivo conectamos con la gente y también a ellos les gustó y decidimos grabarlo.

Quienes conforman dicha agrupación son: Ricardo Ibarvo, quien está a cargo del acordeón y voz; Édgar Garfio, toca el bajo quinto y segunda voz; Ricardo Muñoz está al frente del bajo eléctrico; y Fabián Delgado en la batería.

Asimismo, se les cuestionó ¿por qué el nombre de “La Etiqueta”, informando: “Es un título que da mucha identidad, es fácil de pronunciar y aparte que siempre le ponen una etiqueta a alguien cuando hace algo bueno o malo y en nuestro caso nos han etiquetado con cosas muy positivas”, dieron a conocer.

Cabe destacar que a lo largo de su trayectoria de 1 año y 7 meses, ya sus fans los identifican con dos temas con los cuales causaron sensación y continúan en el gusto de sus seguidores que se titulan “Aquí sigo más perron”, el otro es “¿Y cómo te olvido?” a dueto con “La Fiera de Ojinaga”.

Su fama día a día va en aumento ya que se encuentran, dicen, con mucho trabajo y gracias a ello ya han estado en diversos municipios del estado como: Delicias, Basaseachic, Namiquipa, Urique, Camargo, Rosales Ciudad Juárez y por supuesto Chihuahua.

Expresando que esperan que la buena suerte los siga favoreciendo, por lo cual no dejan de hacer el mismo ritual antes de salir al escenario que consideran como una buena vibra: “Siempre nos chocamos los puños y un abrazo como símbolo de suerte y deseando que todo salga bien durante el evento, sin embargo, al inicio de la carrera sí nos ‘agüitábamos’ por algo chusco que nos pasó, pero ahora nos da mucha risa."

“En Camargo dimos un espectáculo al que fueron sólo 3 gentes a vernos y obviamente les cumplimos, el empresario no quería que tocáramos, pero no se nos hizo justo, hicimos nuestro primer sold out, ja ja ja”.

Finalmente, los jóvenes se despidieron enviando un mensaje a sus fans: “Queremos agradecer a toda la gente que nos apoya desde un inicio, y los que se siguen sumando muchas gracias por apoyarnos”.