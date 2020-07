Guian vuelve a las andadas

Luego de fusionar el género norteño con reggaetón en “Dame un tiempo” hace unos meses, Guian vuelve a sus andares en el urbano a través de “Coleccionista”, que lanzó hace unas semanas en YouTube.

“Coleccionista habla de emociones, del amor, es una canción para bailar y cantar a la vez, con la que me identifico, con lo que he venido trabajando desde que llegué a México”, explicó a Gossip el cantante colombiano.

“Es algo muy fresco, porque mi voz suena para música salsa y pop, hace la diferencia al momento de interpretar canciones, estamos mostrando algo mucho más vocal y más melódico”, detalló.

Guian llegó a México para trabajar en “Enamorándonos” con TV Azteca, desde entonces ha estado viajando de aquí a Colombia y Miami, “a donde haya música”. Su primer sencillo en México fue Regálame otra noche, con Andrea Escalona.

De su país natal, Guian extraña a su familia y la comida, sobre todo la carne encebollada y la bandeja paisa. Sin embargo afirma que “la cultura mexicana se parece mucho a la de Colombia, la gente, por eso no me da tan duro, aparte viajo para allá cada dos o tres meses, no es tan complicado”.

Aunque tiene un equipo que le escribe canciones, Guian también compone, inspirado en situaciones que ha vivido o que le cuentan, “historias de desamor y muchas cosas que han afectado mi vida intento plasmarlas en letras”.

La cuarentena truncó su gira a Veracruz, la grabación del video de Coleccionista, tocar en Colombia, entre otros planes.

“Lo único que tenemos previsto es el lanzamiento de mucha música por internet, todos los artistas lo están haciendo, nadie tiene un plan de trabajo seguro de shows en vivo y, para ser honesto, sí me hace falta montarme a tarima”, reveló.

“Escuchen mi música y síganme en redes sociales como Guian Music, ahí pueden encontrar todo lo que hago y esperen pronto fechas que publicaré”, se despidió.

