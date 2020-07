Guido G Rey de la Salsa Urbana

Una fusión que hace sentir la salsa un poco más juvenil, más fresca, así es “Déjame”, el sencillo que Guido G lanzó el 4 de mayo.

“Queremos que conozcan esta esencia musical muy diferente, que puedes bailar, dedicar, cantar, hay salsa urbana romántica y bailable. Queremos que el mundo lo escuche y que sea otro género más”, señaló a Gossip el cantante colombiano.

“La propuesta ha gustado, los seguidores siempre están pendientes, la promoción, los medios contribuyen para que la gente se entere, es un conjunto de cosas que hacen que la canción vaya avanzando”, dijo refiriéndose a las más de 676 mil vistas en YouTube.

Luego de visitar México a principios de año, la pandemia le quitó a Guido G la oportunidad de regresar, pero le ha dado otras cosas.

“Espiritualmente estoy más cerca de Dios, de mi familia, me he conectado más con la música, me ha dado tiempo para compartir con los míos, mis amigos, mis seres queridos y eso es muy importante, a veces uno los descuida por estar viajando”.

Y es que lo está tomando muy relajada y pacíficamente, “esto no es para siempre, puede ser un stop en la carrera, la pausa para estar con los nuestros y luego continuar”.

Advirtió que no hay que tomarlo del lado negativo, “son los tiempos de Dios, te está mostrando que necesitabas conectarte con los tuyos y este es el momento. ¡Aprovéchalo! Porque cuando tengas que arrancar de cero nuevamente, ya sabes que dedicaste el tiempo suficiente a esas personas, que no sabes si mañana van a estar”.

Lo primero que quiere hacer cuando esto termine es escaparse a una playa tranquila de Ecuador, donde “me neutralizo, me lleno, me restauro, me encuentro conmigo mismo”.

Por último, agradeció el apoyo a su sencillo “Déjame” y expresó su deseo de “estar pronto con ustedes por allá. Les mando un abrazo fraternal desde Cali. Mucho positivismo, vamos a salir de esta, muchas bendiciones siempre”.

