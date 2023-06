Guionistas en huelga logran acuerdo provisional con directores de Hollywood

La Alianza de Productores de Cine y Televisión de Estados Unidos (AMPTP) llegó a un acuerdo provisional con el sindicato que representa a miles de guionistas de Hollywood, quienes llevan mas de un mes en huelga.



La AMTP anunció el domingo en la madrugada que había logrado obtener un "acuerdo histórico", que incluye mejorías en temas de sueldo, seguridad laboral, derechos creativos, diversidad y protección para los trabajadores ante retos como el avance de la Inteligencia Artificial.

Te podría interesar: Guionistas de Hollywood esperan que negociación con sindicato de directores presione a la industria



"Este acuerdo reconoce que el futuro de nuestra industria es global y respeta el papel único y esencial de los directores y sus equipos a medida que avanzamos hacia ese futuro”, dijo Lesli Linka Glatter, presidente de la DGA, en un comunicado.



"Como cada nueva tecnología genera un cambio importante, este acuerdo garantiza que cada uno de los 19 mil miembros de la DGA pueda compartir el éxito que todos creamos juntos", añadió.

Gossip Drew Barrymore y Jamie Lee Curtis plantan a los premios MTV en apoyo a huelga de guionistas

El acuerdo provisional, que deberá ser revisado por la junta nacional de la DGA en una reunión este martes, incluye un aumento del cinco por ciento en los salarios durante el primer año del contrato, del cuatro por ciento en el segundo año y del 3.5 por ciento en el tercer año.



El diálogo entre la WGA y la AMPTP para la renovación del convenio del sector terminó el 1 de mayo sin un acuerdo, lo que llevó a los más de 10 mil guionistas afiliados a iniciar el día 2 de ese mes esta huelga que ya desde su inicio avisó el paro paulatino de producciones de cine y televisión.



Las repercusiones en la industria fueron inmediatas, y programas de televisión semanales como "Jimmy Kimmel Live!" o "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" frenaron la realización de nuevos capítulos.



Poco tiempo después, series de la talla de "Stranger Things", "The Last of Us" y "Andor" anunciaron que pararían sus producciones. Hasta el momento más de 50 proyectos se han visto afectados por la huelga y de continuar, la AMPTP estimó que el número podría ascender a 600.



Las demandas de los directores al convocar la huelga incluían un aumento en sus salarios acorde a la inflación; mejoras en planes de pensiones y seguros sanitarios; incrementos en las tasas de diversidad de las producciones; y, sobre todo, una subida en los incentivos que las plataformas de "streaming" les pagan por volver a emitir sus series o películas en los mercados internacionales.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La última huelga de guionistas por la que atravesó Hollywood se produjo en 2007 y tuvo una duración de casi 100 días, lo que supuso una pérdida de dos mil 100 millones de dólares y el despido de 37 mil profesionales.