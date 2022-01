Habla la ex Miss Universo Andrea Meza sobre su incursión en Telemundo

En exclusiva durante su más reciente visita a la capital del estado de Chihuahua, , Andrea Meza, nos concedió una amena charla y entre fotos y risas que se vieron enmarcadas por la tradicional decoración navideña que adorna el centro histórico, platicó sobre su experiencia y futuros planes, ahora que recién concluyó la etapa, que la coronó como la mujer más hermosa del planeta.

Andrea celebró en Chihuahua al lado de su familia las pasadas fiestas decembrinas, también estuvo acompañada por su novio Ryan y sus amigos más cercanos y fue a través de las redes sociales que compartió en imágenes y videos, su estancia en esta capital, así como el gusto y el orgullo de visitar su estado.

La chihuahuense comentó la experiencia que le dejaron estos siete meses de reinado, "lo más importante fue el crecimiento personal y todo lo que aprendí sobre mí misma, el impacto que puedes tener como persona en tú comunidad, en tú país, en quién admira lo que haces y los inspiras con tus acciones" indicó.

Asimismo, también reveló la trascendencia que tuvo en su vida la oportunidad de poder contribuir con fundaciones con las que Miss Universo colabora y la relevancia de formar parte y tomar acciones para la creación de una comunidad más informada y con más conciencia de las situaciones que se viven en su país y en el mundo.

Agregó su intención de dar continuidad a su legado, “Creo que dicen más las acciones, que las palabras", por lo que aseguró continuará dando ejemplo de lo importante de perseguir y cumplir los sueños "no permitir que nada me detenga, siempre de acuerdo a mis valores, siempre de acuerdo a la persona que soy, siéndome fiel, creo que con eso puedo aportar mucho" puntualizó.

Apasionada y activista a favor de la mujer, asegura que defender los derechos de la mujer es algo en lo que siempre estará presente, porque, aunque creció en un ambiente familiar y cariñoso, es consciente de la insuficiencia que la sociedad tiene respecto al tema, así que aseguró "siempre que lo pueda defender, siempre que pueda alzar mi voz, por las mujeres lo voy a hacer".

Andrea dijo que continuará contribuyendo y formando parte de algunas organizaciones con las colaboró durante el tiempo de su reinado "yo les prometí que aún sin una corona, yo quería seguir siendo parte, porqué creó en lo que hacen y porqué ellos trabajan con pasión y a mí me gusta la gente que trabaja con pasión" añadió.

Posterior a Miss Universo, Andrea ya tiene proyectos en puerta con Telemundo, fue ella quien anunció al día de la final de su reinado, que daría inicio con una nueva faceta en su vida, es así como la chihuahuense, asegura sentirse súper emocionada y agradecida con el apoyo recibido y se prepara para esta nueva etapa que está por llegar.

Sobre si vienen planes en el estado de Chihuahua, Andrea comentó "Mira se me volvió a nombrar embajadora turística del estado de Chihuahua, ahora que gané Miss Universo, es algo que siempre me va a honrar, no sé ahora con éste nuevo gobierno, si voy a tener la oportunidad de colaborar en las campañas, yo sería más que feliz, yo siempre me siento orgullosa de mostrar mi Estado".

Durante la charla, Andrea hace una pausa y con orgullo dice, "Yo siempre digo soy de Chihuahua, México, porque quiero que la gente escuché más, sobré Chihuahua y ¿quiénes somos los Chihuahuenses?" esperando con ello impulsar y promover, el gran potencial con el que el estado cuenta.

La chihuahuense corresponde el cariño de sus seguidores, "les agradezco mucho todo el apoyo que me han brindado, de verdad que me llena el corazón ver cómo se emociona la gente al verme, porque me doy cuenta que mi trabajo ha valido la pena y que lo que he hecho ha tenido un impacto positivo".

Y para finalizar aprovechó, para impulsar y exhortar a la gente trabajar y esforzarse por sus sueños y metas, "¿que cuesta? sí, claro que cuesta, pero se pueden lograr las cosas, yo soy ejemplo de ello" y a corazón abierto reconoció el gran orgullo que siente de saber que, en Chihuahua, existen muchos y grandes talentos.

