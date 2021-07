Habla mujer que se subió a camión equivocado

¿Quién es la persona que se hizo famosa este sábado al ir a ponerse a vacuna contra el Covid-19?, ella es la chihuahuense Daniela Ronquillo Cano, quien en sus redes sociales dio a conocer la travesía u odisea que pasó al irse a vacunar y su despiste fue mayúsculo y gracias a ello se ganó el corazón de miles de personas.

Casi todos en un momento de la vida han tenido situación chusca y digna de contar, este es el caso de Dani, quien en su video de Instagram (eldelantaldemamacuu) y en su Facebook (el delantal de mamá), subió a estas plataformas la aventura que vivió y de la cual ha recibido cientos de comentarios.





“He recibido infinidad de mensajes muy bonitos, tanto de conocidos como de personas que no tengo el gusto de conocer, y me quedo con los comentarios donde dicen: ‘Tuve un día muy difícil’, ‘tengo un familiar hospitalizado y tenía mucho sin carcajearme, gracias a tu video me hiciste reír hasta las lágrimas’. Mis amigos y mis familiares, pues ya me conocen de toda la vida y saben que siempre he sido así, no es algo que les sorprenda mucho, pero claro que se han reído mucho”.





“Yo tengo una página de recetas y ahí comparto muchas cosas, como de recetas, mi maternidad, mi vida diaria y otros temas, y lo subí porque me pareció muy gracioso lo que me pasó, mas nunca me imaginé el impacto que tendría el video que se volviera viral y que les hiciera el día a muchos, mi teléfono empezó a sonar y sonar y fue toda una explosión el videoclip ya en la noche, y qué bueno, eso es lo importante quedarse con lo positivo de las situaciones que se nos lleguen a presentar”, dice Dani.

“Tengo años subiendo recetas y el video que no tiene nada que ver fue lo que me hizo notar, y yo esperando que me dejaran en el estacionamiento, recuerdo muy bonito a la señora que iba sentada junto conmigo que iba plática y plática, lo bueno que no llegamos hasta la maquiladora, sino me hubieran puesto a trabajar ja ja ja, comenta entre risas, o les diría oiga yo no trabajo aquí, no pertenezco a la empresa y ya me imagino que me dirían ya no se haga, le está haciendo efecto la vacuna y ya no reconoce el trabajo ja ja”, indicó.

“Mi esposo en el momento de la llamada, se soltó riendo, como que no daba crédito de la hazaña, fue por mí y ya no me dio ‘carrilla’, yo creo que pensó ya ha de tener suficiente la pobre. Siempre he sido algo despistada, pero ahora creo que fue otro nivel. Cuando me bajé del camión y me puse a esperar a mi esposo pasó un señor vendiendo las últimas empanaditas y se las compré y me puse a platicar con él y estamos risa y risa y comiéndonos las empanaditas en lo que llegaron por mí”.

Ella no pensó en ese momento sobre la situación, sino que se le vino a la mente: “Yo creo que Dios me puso en el camino de este señor para comprarle las últimas empanaditas para que descansara y se fuera a su casa”.

Por último informa que no dimensionó la situación hasta el final del día y que le daba ya pena, al ver los comentarios y que su teléfono no dejaba de sonar, “pero con todos los mensajes positivos que me llegaron y con el solo hecho de hacer reír aunque sea a una sola persona que haya tenido un mal día, para mí es suficiente y valió la pena de contar mi travesía al ponerme la vacuna, ahora en estos momentos por los que estamos atravesando todos, hay que aprender a reírnos de nosotros mismos y quedarnos con lo positivo de las situaciones, gracias a todos por sus like y por sus comentarios”, finalizó.

Si no has visto el video aquí está el enlace para que rías junto con la protagonista un poco sobre esta aventura