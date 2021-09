"Gracias a todos los que me han apoyado desde el día uno": Nora González

En exclusiva para El Heraldo de Chihuahua habló la parralense Nora González quien está nominada en dos categorías en la edición 22 de los premios Latin Grammy, en Mejor canción regional mexicana y Mejor álbum de música ranchera/mariachi, siendo el próximo 18 de noviembre cuando se lleve a cabo la ceremonia de premiación en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada.

Sobre cómo recibió la noticia de estar entre las elegidas para esta premiación dice: “Sabía que hoy era la nominación, yo no quería pensar nada, en la mañana me fui hacer ejercicio, puse mi celular en modo avión, no quería saber nada (risas), después de desbloquearlo y ver la noticia, que todavía no checo muy bien todo porque no sé quiénes son los demás nominados, hablé con mis padres y mi mánager, ando organizando todo porque en noviembre nos vamos a Las Vegas, fue mucha la preparación, de muchos años, es un momento muy feliz y un logro de muchas personas”.

En la categoría Mejor canción regional mexicana señala que el tema lo escribió un amigo suyo, Pepe Portilla, “es un dueto con Lupita Infante, se llama Cicatrices, esta melodía la hicimos como una tarea cuando estábamos en la universidad, la grabamos con un micrófono con un calcetín para mejorar el audio en un depa, nunca nos imaginamos que iba a pasar esto, soñábamos, pero hasta ahí, y pues estoy en shock, me vienen a la mente muchos momentos de haber estado ahí, ya que yo he ido a los Latin Grammy varias veces, primero fui como corista de Alejandro Sanz, después fui como representante de mi escuela Berklee, también como representante de relaciones públicas de un grupo que estaba nominado, he ido como en muchas etapas, nada más me faltaba como nominada”, señaló.

“Fíjate que la semana pasada fui a Parral a la Catedral a pedir, entonces es un gran regalote que me envió Dios y la Virgen, estoy recibiendo muchos mensajes en mis redes sociales sociales de gente de la industria, los músicos que participaron, los artistas que están en este álbum, amigos y amigas, de gente que me ha visto en obras de teatro en Parral, en el Teatro de los Héroes; hay gente que me dice ‘por favor aplaude y gritas, manda saludos”.

“Muchísimas gracias a todos mis seguidores, fans, todos los que me han apoyado y han estado desde el día uno, por compartir cada canción, subirla, promoverla, los que me han escuchado, a ti, a los medios de siempre, porque desde antes ustedes me han apoyado, gracias de nuevo a ti y toda la audiencia de El Heraldo de Chihuahua”.

DATO:

Tiene en puerta la grabación de su segundo álbum y algunos conciertos que realizará en España en el mes de diciembre