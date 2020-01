Hace un viaje en el tiempo

Con el título de “La voz de la fragancia”, el escritor, poeta y compositor Alex Rembao presenta su sexta producción literaria, una novela que retrata el movimiento hippie en el contexto del Chihuahua de los años 60 y 70.

“Hace tres años y medio estaba viendo YouTube y me encontré una canción que me gustaba desde que era niño, San Francisco de Scott McKenzie, una especie de himno hippie. Y pensé por qué no hacer una novela que hable de la generación hippie, de la contracultura, las manifestaciones de paz, como las de Chicago o Washington y relacionarlas con un tema típico como la migración”, relató Alex a Gossip.

La historia parte de la Guerra Civil española en 1939, cuando Joselito Zarco y su amiga María llegan a México huyendo de la dictadura de Franco, “quien tenía ideas parecidas al nacismo, donde había campos de concentración, cámaras de gas, una relación con la Alemania de Hitler, inclusive apoyándolos con la División Azul, cerca de 50 mil efectivos defendiendo otras ideologías”, detalló.

Más que de reflexión, asegura el autor, “es una novela de acción, no es de superación personal, sino de realidades, de lo que pasó y está pasando en la vida real: la migración, el alcoholismo, cómo José Zarco es un títere de las drogas”, añadió.

Asimismo, indicó que quiso hacer una novela que resaltara la ciudad, no nada más el marco histórico, sino qué había en la moda, un conjunto de situaciones históricas que ubicó también en Chihuahua.

Cuenta Alex que esta novela deriva de otra titulada “El perfume del reflejo”, que empezó a escribir en diciembre de 2016 y diez meses después perdió el archivo, del que no tenía respaldo y sólo conservaba el texto impreso, el cual decidió reescribir y ampliar.

“Sonriéndole a las tinieblas” (2008), “Una luz en tiempo de crisis” (2010), “El cobarde” (2012), “Con la fe por delante” (2015) y “El deceso de mi infierno bipolar” (2015) son los títulos que preceden a “La voz de la fragancia”.

Ya está a la venta en Centro Librero La Prensa, sucursales Centro, Galerías y Universidad; y su presentación oficial se planea para febrero o marzo.

Alex Rembao es uno de los 50 chihuahuenses inscritos en el Catálogo Biobibliográfico de la Literatura en México del Instituto Nacional de Bellas Artes, entre nombres como Mario Arras (1925-2016), Jorge Humberto Chávez, Jeannette Clariond, Román Corral Sandoval, Enrique Cortazar, Daniel Espartaco Sánchez, Jesús Gardea (1939-2000), Martín Luis Guzmán (1887-1996), Adriano Madriles, Carlos Montemayor (1947-2010), Ana Cely Palma Loya, Víctor Hugo Rascón Banda (1948-2008), Enrique Servín (1958-2019), Oscar Alejandro Viramontes Olivas y otros.