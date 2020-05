Hace Yuri dúo con Nio

Para estar en la ola tienes que subirte, dice Yuri al regresar al género urbano, ahora junto al boricua Nio García con el tema “Todo el año”, que en tres días superó las 300 mil vistas en YouTube.

“Siempre me ha gustado, hace cuatro años grabé con Yandel, está de moda, ve los premios, en la radio ya casi no hay romántico. Fonsi, Reik, Thalía, Enrique Iglesias, están cantando urbano. Entonces, mana, a la tierra que fueres, haz lo que vieres”, declaró a Gossip.

“Es un reggaetón suave, medio tiempo, no es el perreo donde le tiran a la mujer, lo mío no es eso, no he sobresalido por tirarle a la gente. Lo mío es romántico, simpático, actual y me gustó la letra”, explicó.

En la actual situación, Yuri pasó de una vida agitada, de aviones, viajes, shows, a quedarse tranquila en casa, pero sin dejar de trabajar.

“He tenido de 15 a 17 entrevistas diarias, estoy viendo lo de mi show 2021, siempre activa en mis redes. Aquí en mi casa tengo un foro pequeño donde voy haciendo cosas, me entretengo bastante. Y cuando no estoy trabajando, comparto más con la familia, hago ejercicio, leo, tengo más tiempo con Dios”, reveló.

La cantante extraña esa respuesta inmediata del público cuando está en un escenario, pero más que todo a su gente, sus jarochos.

“Ahorita hemos valorado muchísimo a la familia, es lo más importante, todos en este tiempo nos hemos puesto a pensar, a crecer en muchas áreas de nuestras vidas. Pareciera que algo no estamos haciendo bien, hay que ver qué es lo que hay que quitar, o poner, tenemos todo el tiempo para meditar, hacer una retrospección de nuestra vida, qué hemos hecho como artistas, como papás, como seres humanos”.

Auguró que los artistas serán los últimos en regresar a la normalidad, “la gente va a tener ganas de divertirse, el problema es el dinero para pagar los conciertos, la gente está muy gastada, no sabemos qué va a pasar, muchos no tienen trabajo”, lamentó.

