"No hagan caso": Hackean cuenta de X del chihuahuense Chumel Torres

El chihuahuense Chumel Torres a través de internet expresó: “Nenes, hackearon mi cuenta de Twitter, no hagan caso a nada de lo que ponga. No me contesta nadie en X, porque creo que no hay oficina en México".

“Please no hagan más preguntas. Es todo lo que sé, les aviso si cambia la situación”, fue lo que redactó el famoso influencer y que se dio a conocer a través de la cuenta de @CerebrosG en la plataforma X.

El post que tiene menos de una hora ya ha sido visualizado por más de 3 mil personas, y su cuenta tiene casi 4 millones de seguidores, la cual abrió en el 2010, según información que aparece en Twitter.

José Manuel Torres Morales, conocido como Chumel Torres, es un presentador, comediante y youtuber mexicano, reconocido por programa en internet El Pulso de la República, plataforma de crítica política con un particular humor.

De igual modo es conocido por el proyecto “La radio de la República”, y por sus comentarios que hace en referencia a la política, así como de artistas de talla internacional, como ha sido Gloria Trevi.

Una de las grandes controversias a las que se enfrentó fue en junio de 2020 cuando HBO Latinoamérica suspendió su actividad laboral con Torres y fueron retirados los episodios del programa Chumel con Chumel Torres de la plataforma de streaming de HBO, luego de que fueran denunciados comentarios racistas expresados por el comediante en redes sociales.

Su popularidad le ha abierto varias puertas como lo fue la invitación para ser el anfitrión de los MTV Millennial Awards 2017.

También ha estado presente en diversas puestas en escenas con obras como “El blando de tus burlas”, “Agotados”, entre otras con las cuales se presentó en su tierra, agotando localidades.