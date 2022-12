Henry Cavill es nombrado como el hombre más guapo del 2022 ¿Quiénes más están en la lista?

Tras una cerrada encuesta, el actor británico Henry Cavill, fue nombrado por la plataforma TC Candler, como el primer lugar entre la lista de los hombres más guapo del mundo en este año 2022.

El actor que interpretó a Superman, superó al cantante coreano, Hyunjin, integrante del grupo de k-pop Stray Kids en esta lista, que se entrega año tras años.

¿Quién es Henry Cavill?

Foto: AFP

El actor británico, de 37 años, tuvo un 2022, muy movido, con buenas y malas noticias para sus fanáticos, la más reciente fue que no volverá a poner la capa como Superman, poco después de que anunciara su regreso al universo de DC Comics.

Al mismo tiempo que anunciaba su regreso como Superman, Cavill hizo público que solo interpretaría a Geralt de Rivia, en “The Witcher”, hasta la temporada tres, supuestamente la decisión se dio porque el histrión deseaba enfocarse en su regreso a DC, pero también hubo rumores sobre diferencias con el equipo de producción de la serie que protagoniza desde el 2019.

Luego de que se informara que no volverá a interpretar a Superman no hubo cambios respecto a su salida de “The Witcher”, no obstante, el histrión se hizo de otro proyecto, protagonizará la adaptación, una serie o una película, de “Warhammer 40K”, universo del cual es un entusiasta.

¿Desde cuándo se realiza la lista de los hombres más guapos del mundo?

Esta encuesta se realiza desde 1990 y a diferencia de la mayoría de los rankings anuales de belleza, la lista no es un concurso de popularidad y definitivamente no es específica de un país; la lista intenta informar y ampliar la opinión pública”, señala la misma plataforma.

Este año seleccionó a los 100 hombres más guapos de un total de 160 mil candidatos, y “más de 50 países están representados en la lista, número que parece aumentar cada año a medida que crece y se expande la participación.

¿Quiénes son los 10 hombres más más guapos del mundo 2022?

Puesto 10: Dean Schneider (activista ecológico)

Puesto 9: Ni-Ki (idol de K-pop)

Puesto 8: Vinnie Hacker (creador de contenido)

Puesto 7: Taehyung (idol de K-pop)

Puesto 6: Lucien Laviscount (actor y modelo)

Puesto 5: Keung To (cantante y bailarín)

Puesto 4: Chris Hemsworth (actor)

Puesto 3: Timothée Chalamet (actor)

Puesto 2: Hyunjin (idol de K-pop)

Puesto 1: Henry Cavill (actor).

