Homenajean a la chihuahuense Elsa Aguirre por sus 75 años de carrera

Luego de 75 años de trayectoria artística, la actriz chihuahuense Elsa Aguirre fue homenajeada por parte de la Cineteca Nacional y la Asociación Nacional de Actores (ANDA), en un emotivo evento donde recibió la medalla “Una vida en los escenarios” y aseguró no tener “miedo a irme”.

A la par del homenaje, realizado en la sala 9 del citado complejo cinematográfico con sede en la Ciudad de México, se exhibió la cinta “Algo flota sobre el agua”, del realizador Alfredo B. Crevenna, que la diva de la época dorada del séptimo arte mexicano disfrutó con su hermana Alma Rosa.

“Recibir un reconocimiento siempre es bonito”, posteó la protagonista de “Cuidado con el amor” en su cuenta oficial de Instagram. “Gracias a la Cineteca Nacional mi pequeña participación en mis películas filmadas en los años dorados del Cine Mexicano que hicimos las dos juntas, mi hermana Alma Rosa y yo”.

En uso de la palabra, Elsa recordó lo que siempre quiso de la vida, y que se le concedió. Asimismo, recalcó que no le teme a partir de este mundo. “Mi palabra era ser libre, no apegos, no dependencia… hágase Tu voluntad, Señor. Yo no tengo temor ni miedo para irme, me ha dado (Él) la oportunidad de hacer cosas todavía”.

De acuerdo con ella misma, decidió ser actriz por una simple razón: La libertad. Nacida en Chihuahua en 1930, la pequeña Elsa Irma Aguirre Juárez creció en el tiempo de las prohibiciones, cuando las mujeres eran amas de casa y un divorcio significaba una tragedia.

Foto: Instagram | @elsa.aguirre.oficial

Su padre trabajó de cerca con Lázaro Cárdenas “y a todos les dio su casita”, recordó en entrevista reciente. Ella era una niña tímida y callada, pero siempre tuvo la inquietud de conocer más sobre el mundo, de descubrir lo que había afuera, de conocer otras historias que ella misma pudiera contar.

“Yo quería volar. Mi palabra era 'libertad'. No quería ser artista, ni famosa, ni tener dinero. Yo lo que quería era salirme de mi cuerpo, sentir libertad. No dependencias ni apegos. Creo que el no ser autosuficiente no es algo de lo que se sienta orgullo”, recordó.

Tras llegar a la Ciudad de México, comenzó su trabajo ganando un concurso de belleza. Y no fue hasta 1945 que participó en su primer trabajo cinematográfico, “El sexo fuerte”, donde realizó un pequeño papel que ganó por el casting que hizo con su hermana Alma Rosa.

En medio del auge de la Época de Oro del cine mexicano, Elsa Aguirre pronto se convirtió en actriz principal. Realizó protagónicos como “Cantando nace el amor”, con Raúl Martínez y Andrés Soler y “Cuatro noches contigo”, dirigida por Raúl de Anda. Luego vinieron otros grandes proyectos como “Cuidado con el amor”, donde hizo dupla con Pedro Infante, y “Lluvia roja” que protagonizó con Jorge Negrete.

Y como se dice por ahí, el resto es historia. Una que obtuvo un logro más este pasado martes por la noche y que en el nombre de la medalla encierra y resume la trayectoria de la chihuahuense: “Una vida en los escenarios”.