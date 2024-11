¿Participaste? Hoy se dan a conocer los ganadores de las playeras firmadas por Drake Bell

Este 29 de noviembre se dará a conocer el nombre de las dos personas afortunadas que ganarán las playeras autografiadas por el cantante y actor internacional Drake Bell. Durante su visita a El Heraldo de Chihuahua, el artista firmó estas prendas como un recuerdo especial para los lectores de este medio informativo.

Los ganadores se anunciarán a las 15:30 horas. Los nombres se seleccionarán al azar de una tómbola, que contendrá los boletos obtenidos al canjear una planilla completa con los cupones publicados en la edición impresa entre el 25 y el 28 de noviembre.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

¡Aún estás a tiempo!

Si todavía no has canjeado tu planilla, puedes hacerlo este 29 de noviembre hasta las 13:30 horas. Después de ese horario, no se aceptarán más participaciones.

Si deseas presenciar el evento, puedes acudir a las instalaciones de El Heraldo o seguir la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook. ¡Con un poco de suerte, una de las playeras podría ser tuya!

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

Recuerda que, para participar, debes cumplir con lo siguiente: Comprobar que sigues nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y nuestro canal de WhatsApp.

Si resultas ganador, deberás presentarte en El Heraldo con una identificación oficial para recoger tu premio. No se permitirá que otra persona lo reclame por ti. Las playeras autografiadas no son canjeables por otro premio.

Tener una prenda firmada por un artista de la talla de Drake Bell es una excelente manera de conectar con él, especialmente si eres fan. Drake Bell cuenta con millones de seguidores de varias generaciones, gracias a su popularidad en el programa Drake & Josh, transmitido desde 2004.

Los jóvenes y adultos que disfrutaron de la serie en su momento, y que ahora muchos ya son padres, continúan recordando las divertidas situaciones de cada episodio. Incluso las nuevas generaciones de adolescentes se han convertido en seguidores de esta estrella.

Si eres uno de los ganadores y en caso de que ya hayas comprado tu boleto, podrías usar la playera en el concierto que Drake Bell ofrecerá este mismo 29 de noviembre a las 20:00 horas en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo. También puede ser un regalo perfecto para esa persona especial que sabes que es fan del artista.