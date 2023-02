Imelda Espinoza presenta con éxito el libro “Empodérate y empodera”

La Quinta Gameros fue la sede para la presentación de la obra “Empodérate y empodera” de la escritora chihuahuense Imelda Espinoza Rodríguez el cual ha sido todo un éxito desde su salida al mercado, logrando el primer día ser Best Seller en la plataforma de Amazon, libro que desea sea traducido en varios idiomas para que llegue a todos los continentes.

Ante esta conquista en el mundo de las letras, expresó: “Me siento muy feliz de saber que puedo aportar algo a las personas con la parte del conocimiento, que sé que no es nada nuevo, pero sí hacerles saber que la vida es muy sencilla, dependiendo de cómo la veamos, ya que la parte del empoderamiento indica estar conectado con tu interior y cuando eso sucede, a pesar de la adversidad, siempre sabrás que vas a resolver, eso no nos quita, a veces, que nos duela el alma por algunas situaciones, pero cuando de verdad queremos a los demás podemos saber que saldremos adelante, que los podemos apoyar y nos pueden apoyar”.

“Empodérate y empodera es un regalo que Dios me dio, la cual se trata de cinco capítulos: el primero es Empoderamiento, que aborda de tres puntos, ¿Qué es el empoderamiento?; Definición del empoderamiento de la mujer; y por último, Empoderamiento digital. El episodio 2 se titula “Lo que no te ha permitido empoderarte”, que se divide en ¡Todo aquello que no te ha permitido empoderarte!; El victimismo, más que una acción, es una actitud; y Cómo identificar estados mentales de víctimas.

Foto: Rafael Ochoa | El Heraldo de Chihuahua

“Asimismo, la parte tres del libro se llama Cómo vivir empoderado, el cuarto Empoderamiento empresarial, y el quinto Empodera a las nuevas generaciones en tu empresa, sin embargo, para poder vivir empoderados hay que ser agradecidos todos los días con lo que tenemos, porque a veces no nos damos cuenta que tenemos mucho, y en estos momentos de la vida una de ellas es la salud, teniendo salud tenemos todo”, indicó la también consultora de capacitación e imagen.

Imelda Espinoza Rodríguez es licenciada en Administración de Empresas graduada en la Universidad Autónoma de Chihuahua, se desempeñó como asesora en la Unión Ganadera Regional de Chihuahua durante el periodo 2016-2017; es fundadora y consultora de Capacitación e Imagen, de igual forma, ha sido catedrática de la UACh a nivel maestría, así como catedrática y directora de la URN, extensión Cuauhtémoc, entre otros cargos que ha desempeñado a lo largo de su vasta trayectoria.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

“El empoderamiento de los colaboradores en todos los niveles en la organización requiere que todos se convirtieran en verdaderos miembros del equipo. Estoy de acuerdo con todo lo que comparte con nosotros. Esto aumenta la productividad, mejora la rentabilidad y crea miembros del equipo más felices, más cooperativos y leales. Gracias por compartir su experiencia”: Kenley Lawton.

Foto: Rafael Ochoa | El Heraldo de Chihuahua

Senior vicepresident investment officer

Financial Advisor

PM Portafolio Manager

CA Insurance Lic. 0MB6011

“Agradezco a Imelda por este libro, nos confronta a asumir nuestra responsabilidades, descubriendo así el empoderamiento en uno mismo que no sólo nos ayuda a crecer en el área profesional. Si aplicamos estos pasos en tu vida y en tu bienestar puedes retomar el control sobre las decisiones y acciones que impactan en tu salud”: Sara Balderrama.

Lic. Nutrición, maestría en Salud Pública

Nutrióloga influencer

“En este libro, Imelda te lleva a reflexionar en cinco capítulos, de manera práctica, desde la historia del empoderamiento hasta la vida actual y las nuevas generaciones con poderosas herramientas que podrás transformar en acciones para fluir con la vida desde tu poder”: Linda América.

Dra. Linda América Aguilera

Escritora, life coach, Speaker Life