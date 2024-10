Invitan las cantantes al concierto “Chavela y sus mujeres”

Mujeres reconocidas en el mundo del espectáculo y autoridades de Chihuahua realizaron una reunión informativa para dar detalles del concierto “Chavela y sus mujeres”, evento que tendrá lugar en el parque El Palomar, a las 20:00 horas, con entrada libre y que forma parte del Festival Internacional del Estado de Chihuahua (FICh), edición Bicentenario, y del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU).

El número musical lo integran mujeres con gran trayectoria artística y que son conocidas a nivel mundial como: Eugenia León, Ely Guerra, Marisoul Hernández, María León y la primera actriz Ofelia Medina, quienes indicaron que los asistentes disfrutarán de 2 horas de música mexicana.

Por otro lado, la activista social mexicana y comprometida con la defensa de los derechos humanos en general, Ofelia Medina, expresó para este medio de comunicación el que una mujer lograra ocupar por primera vez en la historia de México la silla presidencial:

“Voy a empezar por aclarar que a mí la palabra poder, mujer u hombre empoderados, me parece horrible, el poder mata, las mujeres no venimos al poder, venimos a la comprensión, entonces si esta mujer que ahora es presidenta asume su feminidad y en vez de atacar, abraza, comprende, entonces mejoraremos, si no, no”.

En referencia a este homenaje para Chavela Vargas, este medio informativo les preguntó a las cantantes y actriz si alguna de ellas en su momento conocieron personalmente a Chavela para que nos pudiera dar algún relato, o anécdota sobre ese encuentro.

Eugenia León tomó la palabra y expresó: “Yo la conocí en los años 90 cuando ella regresó a la vida pública cantando en un lugar que se llamaba “El Hábito”, era un teatro-bar donde había espectáculo políticos y conciertos, y fue ella una de las figuras que hizo una temporada y fue un boom porque no la habían vuelto a ver su público y ahí tuve la fortuna de conocerla.

“Ella después se va a Europa con Almodóvar, y entonces ya el periplo de grandes conciertos en teatros del mundo, y a su regreso ya en los años más recientes cuando ella estaba muy enfermita, yo iba a verla al sanatorio, le llevaba películas, platicábamos, me encargaba su representante que la fuera yo a cuidar, asimismo, tuve la oportunidad de cantar en un homenaje que se le hizo, e incluso tuve la suerte de tener una carta escrita por ella para mí”.

También Ofelia Medina expresó que la conoció: “Sólo quiero decir que tanto Marisoul como Chavela eran mexicanas, aunque no nacieron en México porque se les da su rechi… gana”.

Las autoridades que estuvieron presentes en el presídium fueron: Alejandra Enríquez Gutiérrez, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado; así como Fernanda Bencomo Arvizo, directora del Instituto de Cultura del Municipio; sobre este evento Alejandra Enríquez dijo:

“Este festival en lo particular tiene una nota completa que tiene que ver con el Bicentenario, recordemos que este año el estado de Chihuahua cumple 200 años de ser un estado libre y soberano y este concierto viene a fortalecer la mexicanidad por parte de estas voces mexicanas mujeres quienes darán un homenaje también a otra gran mexicana que se nos adelantó en el camino”, finalizó la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado.