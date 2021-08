Iris XC Queen altera su apariencia y participa en LMD4

El chihuahuense Xavier Carreto conocido en el mundo drag queen como “Iris XC Queen”, donde su trabajo es una forma de personificación femenina y transformismo en el que alguien altera su apariencia y los patrones de su personalidad para ajustarlos al comportamiento y apariencia de una mujer de caricatura, exagerando las cualidades estéticas asociadas popularmente a la feminidad mediante la utilización de vestuario.

“Es un arte multidisciplinario, todo lo que conlleva el drag: maquillaje, peinado, pelucas, entretenimiento, baile, actuación desde chico siempre lo he traído y cuando descubrí lo que era el drag, que es lo que engloba todo lo que a mí me gusta dije por qué no hacerlo y actualmente tienen mucho que ver esta cultura que está en su momento fuerte, al principio fue como un hobby, hoy es una profesión para mí en la cual llevo siete años”, informó.

Señala que a los cuatro meses de empezar en esta faceta, entró a un concurso en internet en el año 2016, donde había representantes de Costa Rica, España, Venezuela, Chile, entre otros países, obteniendo el primer lugar, siendo parte de premio un viaje a la Ciudad de México para la coronación, indica que durante su estancia en esa capital causó mucho “ruido” por lo cual lo empezaron a contactar de varios centros de diversión nocturnos de Chihuahua siendo la primera drag en presentar este tipo de shows.

“De esto vivo, aunque sabemos que el arte no siempre es redituable, entonces a veces soy intérprete médico de inglés-español y cuando ya tengo varios contratos entonces me enfoco de lleno a ello, asimismo, participé en otro concurso a nivel internacional que se llama ‘La Más Draga 4’, donde muy pronto darán a conocer a las ganadoras por la plataforma de YouTube y agradezco a mis diseñadores: ‘Niñxs Santxs’, ‘Samy Blanco’ y ‘Maniquí Mágico’.

Gracias a la aceptación del público expresa que no quiere ser la única persona drag, abriendo camino con sus transformaciones a los demás artistas que así lo deseen, darles su lugar en sus redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube y donde lo pueden localizar con este registro @irisxcqueen.

Drag queen o transformista es un término que describe a una persona que se disfraza y actúa a la usanza de una mujer de rasgos exagerados, con una intención primordialmente histriónica que se burla de las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles de género.

Se siente completamente satisfecho hasta el momento con lo que ha logrado.