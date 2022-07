Isabel Allende asegura que con su primera novela muchas mujeres empezaron a escribir

Los momentos más felices y, a la vez, más duros de la vida de la escritora Isabel Allende serán abordados en una mini serie que estará disponible en tres partes, del 29 al 31 de julio, a través de la señal de Lifetime.

El proyecto comienza con Paula, la hija de la escritora chilena en el hospital. Mientras Allende celebraba sus triunfos en España, ella se debatía entre la vida y la muerte.

Luego se cuenta el proceso de creación de su primer libro y se adentra al contexto histórico político que vivía Chile en la década de los noventa.

“Se cuentan muchas cosas; el momento más digno, de celebración, fue cuando escribí mi primer libro La casa de los espíritus (1982), eso me cambió la vida, me dio una voz, se convirtió con el tiempo en una voz de las mujeres, muchas se sienten identificadas con esa historia, me dijeron que empezaron a escribir tras leer ese libro.

“El momento que más bochorno que me dio (de la serie) es toda la parte en la que me enamoré de un argentino, abandoné a mis hijos y a mi marido y me fui, esa parte quisiera no haberla vivido, me arrepiento de haberlo hecho y, el más crucial es la muerte de Paula. No habría escrito un libro (del que se inspiró la serie) y no habría contado mi vida, si no hubiera tenido ese dolor”, afirmó la chilena en un encuentro virtual con medios de América Latina.

Isabel Allende / Cortesía | Amazon Prime Video

El proyecto refleja la vida de la escritora de los 20 a los 50 años, aproximadamente; aseguró que ella dejó la libertad creativa a los productores, no estuvo involucrada en ningún proceso de realización de la misma.

“Lo único que pedí es que si hacían esta serie tuvieran mucho respeto por las otras personas que aparecen ahí, mi vida está expuesta en varias memorias que he escrito y esta mini serie está basada en Paula, una memoria que escribí cuando murió mi hija.

“Nada de lo mío es privado, pero otras personas que aparecen en la serie como mi primer marido, padre de mis hijos, el marido de Paula, mi propio hijo y tantas otras personas, tienen su vida privada y no tienen por qué ser expuestos por culpa mía y pedí que fueran respetuosos con ello y lo fueron”, comentó Allende.

El equipo de producción revisó fotografías, videos, entrevistas ofrecidas por la escritora, películas, vestimentas, peinados de la época en la que se hablaría, así como datos íntimos familiares, dijo Allende.

Acabo de ver los tres episodios de la serie ISABEL que hizo Mega Media en Chile y ahora está disponible en HBO. Confieso que en algunos momentos la serie me hizo llorar y en otros me estremecí con los malos recuerdos. La recomiendo de todo corazón. https://t.co/VvxK0XDnbn pic.twitter.com/WpTQNfLObY — Isabel Allende (@isabelallende) March 15, 2021

“Yo sabía que estaban tratando de hacer una cosa muy seria, vinieron a California, estuvieron días examinando el material que mi oficina les pudo facilitar y realmente me sorprendieron.

“En el caso de mi abuelo, el actor se parece mucho y hasta habla como él, eso no sale en ninguna foto o video y no sé cómo lograron el parecido”, aseguró la novelista.

La actriz que protagoniza la mini serie es Daniela Ramírez, a quien Allende le aplaudió su dedicación, responsabilidad y entrega al proyecto.

“Es el desafío más grande que me ha tocado en toda mi carrera, hay un antes y un después de esta serie, una responsabilidad enorme porque Isabel está con nosotros, puede opinar, sentirse representada, reflejada, dignificada.

“Era un riesgo y una exigencia muy grande como actriz, me basé en su escritura, en su literatura, había leído algunos libros de ella, pero sí me adentré mucho más, tuvimos acceso a muchos archivos familiares que me dieron una perspectiva de su personalidad”, contó la actriz.

Este proyecto forma parte de la celebración del próximo cumpleaños número 80 de Isabel Allende, el 2 de agosto.