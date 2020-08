Iskander, de raíces chihuahuenses

Ostentándose como uno de los primeros en hacer live streaming en México, Iskander invitó al próximo que ofrecerá el viernes 21 de agosto a las 20:00 horas.

“Con músicos invitados, un momento íntimo, un concierto a la carta, pueden elegir la canción y trataré de tener la mayor interacción posible y compartir mi música en un escenario distinto”, reveló a Gossip el cantautor nacido en Toluca, de raíces chihuahuenses.

“Mi mamá es de Anáhuac, allá viví mi infancia persiguiendo gallinas, comiendo pizza en los campos menonitas (…) mi corazón es chihuahuense, esos viajes en carretera marcaron mi infancia, mi personalidad es más norteña con acento chilango”, declaró.

Y siendo de acá le encantan los burritos, las tortillas de harina, el asadero, los lácteos, la carne, la discada y de su abuela añora sus buñuelos y sus frijolitos refritos recién hechos.

Del EP “México, Cuba y Bolivia”, tiene “Volverte a besar” y “Mañana vamo a ver”; y luego de “Y sin embargo”, “Sola” es el segundo corte del LP inédito que presentará en 2021.

“La grabamos en Mérida con músicos de los mejores del país. Me encanta trabajar con puro talento, quedó súper, padrísimo, una canción súper rítmica, muy romántica, melancólica, para sentir y para bailar, o más bien para bailar sintiendo”, indicó.

Durante la cuarentena escribió “Si estamos juntos”, un tema de unidad, “para todos ha sido un momento de crecimiento personal, lo más importante es lo de adentro, para poder compartirse con el público de la mejor manera y regresar más fuertes que nunca, para mí fue eso”, advirtió.

“Soy creativo, regularmente estoy encerrado, no hay mucha diferencia, he tratado de crear nuevos esquemas, ver nuevas formas, pero sin buscarle tres pies al gato. Lo mío es hacer música, a eso me dedico, he seguido haciendo y compartiendo canciones”.

Por último, reiteró la invitación a escuchar su sencillo “Sola” y no perderse su live streaming, “va a estar padre, porque puedes estar frente a tu pantalla, haciendo lo que quieras, en calzones si quieres”.

