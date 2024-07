Issa Lopez, la directora mexicana que aspira al Emmy por su trabajo en True Detective

Inició como guionista de películas como “Ladies’ Night” y enseguida dio el paso a dirigir sus propias historias, Issa López, quien en México hizo películas como “Efectos secundarios”, “Casi divas”, “Vuelven” y “Todo mal”, aspira a sus primeros Emmy por la serie “True Detective. Night Country”.

Una historia con toques sobrenaturales, creada por ella misma, lleva a Issa Lopez a la gran gala de la televisión, que se realizará el 15 de septiembre en Los Ángeles, las nominaciones reconocen su trabajo en la dirección y el guion.

En la categoría de Dirección por una serie limitada o película, sus contrincantes son: Weronika Tofilska (Baby Reindeer); Noah Hawley, (Fargo); Gus Van Sant (Feud: Capote vs. The Swans); Millicent Shelton (Lessons in chemistry) y Steven Zaillian (Ripley).

En el rubro de guion se enfrenta a: Baby Reindeer, Black Mirror, Fargo, Feud:Capote vs. The Swans y Ripley.

Una historia de mujeres

Con “True Detective. Night Country”, Issa López dio la vuelta al mundo. La serie de antología, creada por Nic Pizzolatto, parte siempre de un misterio policíaco que investiga una pareja de detectives. En las tres primeras temporadas los protagonistas son hombres: Matthew McConaughey y Wooddy Harrelson; Collin Farrel y Mahershala Ali, respectivamente.

En la cuarte entrega, López mostró completamente un mundo femenino en un lugar hostil, tanto por el clima, como por la convivencia.

Ambientado en Ennis, una ciudad ficticia ubicada en Alaska, donde reina el frío, los temporales de nieve y el aislamiento humano, desaparecen ocho integrantes de una estación científica. Las detectives Liz Danvers (Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Kali Reis) inician la investigación que desencadena una serie de dramas personales, profesionales y un caso pendiente que tienen desde hace años: la desaparición de una mujer.

La serie que rompió récord de audiencia en su momento con 12.7 millones de espectadores, fue criticada incluso por su creador, por los tintes sobrenaturales que la autora decidió incluir dentro de la historia, pero la serie fue bien recibida por la audiencia, logrando para Issa López la renovación de la quinta temporada que ya empezó a trabajar.

Las nominaciones al premio Emmy son la cereza en el pastel para la mexicana. Además de reconocer su trabajo detrás de cámaras, obtuvo la nominación en la categoría de Mejor serie limitada.

También aspiran a un Emmy, Jodie Foster en el rubro de actriz en serie limitada o película; Kali Reis como actriz de soporte y John Hawkes como actor de soporte.