Johnny Depp recibe Premio Donostia en medio de polémica

SAN SEBSTIÁN. Agradeciendo al Festival de Cine de San Sebastián el apoyo brindado, en medio de la batalla judicial que libra con su ex mujer Amber Heard, quien le acusa de maltrato, el estadounidense Johnny Depp, recibió el Premio Donostia en la edición 69 del Festival de Cine de San Sebastián.

“Estoy agradecido, si no les importa, no lo pierdan de vista, se los agradezco y particularmente al director José Luis Rebordinos, a su fantástica manera de asumir las cosas, a su perspectiva y al apoyo que me ha brindado, es algo que no olvidaré, lo llevaré por siempre en la memoria”, dijo en el Kursaal, sede del evento al recibir el galardón.

OMG! Inicia nueva batalla: procede demanda de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación

El actor, quien ha participado en más de 90 filmes, encarnando a escritores, policías infiltrados o forajidos, casi siempre inadaptados, pidió disculpas por los problemas que hubiera podido causar y afirmó que “realmente hoy estoy aquí por un único motivo, por la gente, por las personas, el cine es para las personas y las personas son las que mandan”.

Sostuvo que el Festival de San Sebastián “es veraz, con esa idea de lo que debería ser un festival concebido teniendo en el eje al cine, a las personas, a quienes nos dedicamos a esto, y por eso quiero dar las gracias por la cálida bienvenida”, además de que felicitó a la actriz francesa Marion Cotillard, quien el viernes pasado recibió el otro Premio Donostia del certamen, y con quien ha trabajado en la pantalla grande.

Antes, en rueda de prensa, Depp no eludió alguna pregunta referente a la situación que atraviesa, pese a que el moderador insistía en no tocar ese tema. “Ahora se juzga de manera inmediata, se exhala mucho aire contaminado… De todas formas me siento seguro, porque cuando te enfrentas a algo tan alucinante y sobrecogido es algo que te golpea desde muchos ángulos”, sostuvo el actor.

“Te preguntas ¿cómo? ¿qué? Los distintos movimientos que surgieron hace bastantes años, muchos de ellos con las mejores intenciones, se están descontrolando y les puedo prometer que nadie está a salvo, ninguno de ustedes ni la gente fuera de esta sala, con tal de que alguien esté dispuesto a decir una frase, solo con una frase es suficiente y luego ya no tienes campo para resolverlo porque ya te han dado en la diana”.

Foto: AFP

Además, aseveró que no se estaba refiriendo solo a su situación “pues esto ha sucedido a mucha gente, a mujeres, hombres, niños y niñas que han sufrido de distintos tipos de posturas desagradables y tristemente en algún momento empiezan a pensar que esto es normal”.

No obstante, consideró que “si estás armado con la verdad, es lo único que necesitas, da igual que un juicio haya tomado alguna licencia artística, cuando hay alguna injustica ya sea contra ti, o contra alguien que quieres, o contra alguien en la que crees, toma una postura y no te quedes sin hacer nada porque te necesitan”.

Depp, quien ha sido nominado en tres ocasiones al premio Óscar, ha obtenido un Globo de Oro, ha sido reconocido con el premio al mejor actor y tenido seis nominaciones por el Screen Actors Guild, además de que fue el vencedor en la 14ª edición de People’s Choice Award, aseguró que los papeles que ha interpretado en el cine siempre han dependido de su intuición y su instinto.

“Han dependido de esa chispa inicial que puede surgir de cualquier personaje en el guion. En la primera lectura del guion constato que el papel va bien si voy más allá de 10, 15 páginas, si no es como beber aire, pero cuando algo dentro del personaje te engancha a nivel emocional, o crees que puedes añadirle algo de ti, elijo”, apuntó.

También se refirió a la industria de Hollywood, pues “llevo en esta industria más de 30 años, aprendiendo y experimentando muchas cosas, aprendiendo lo que es el juego de Hollywood, el sistema de los estudios en Hollywood, las ideas, el caos, el pandemonio”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Puntualizó que Hollywood de manera grotesca ha subestimado a los públicos y la pandemia ha hecho que todo mundo se quede en casa y, con las consecuencias muy serias para muchos, ha hecho que la gente se meta en casa con sus familias durante largo tiempo, con una televisión donde pueden ver cualquier película que quisieran, de cualquier parte del mundo.

“La maquinaria de cine de Hollywood tiene algunos fallos de diseño, ahora tiene que haber un cambio de paradigma, y me alegro de haberlo visto personalmente desde antes”, concluyó