Juan José Origel celebra cuatro años de su programa Con Permiso

Juan José Origel, conductor del programa Con permiso del canal de paga Unicable, junto a Martha Figueroa, celebró los cuatro años de transmisiones y el cambio de escenografía en distintos puntos de la república, iniciando en Guanajuato.

Volvió a anunciar su retiro de la televisión a finales de año, así como un homenaje en vida a la diva del cine nacional Silvia Pinal.

Antes de la pandemia, el conductor tomó la decisión de dejar de aparecer a cuadro y ahora, “después de estos dos años de encierro, me di cuenta que algunos que se decían mis amigos, pues no eran tales”, declaró a El Sol de México, casa editorial en la que publica su columna de espectáculos.

“La televisión lo que me deja es una satisfacción muy grande de haber hecho muchos amigos y de haber tenido el cariño de mucha gente. El día que me vaya, me voy muy agradecido y muy contento. Espero para fin de año, ya dejar mi silla”.

Argumentó que “sólo la familia te quiere como eres, llevo más de 40 años en el entretenimiento, los que he vivido con mi familia parcialmente, ya perdí a mis padres, pero tengo sobrinos que ya se hicieron papás y aún no he disfrutado ni a sus hijos en convivencia familiar.

“Y como comunicador, ya es tiempo que deje el lugar para las nuevas generaciones, a la gente nueva y a la que ya lleva años luchando por la titularidad de un programa. Es el momento de que yo tome la decisión y la gente me diga ‘por qué te vas’ y no que me digan, ‘ya vete’. Estoy en un buen momento. Aparte, la vida ha cambiado tanto. Yo después de la pandemia sentí un cambio muy fuerte entre todo el mundo y ya no es lo mismo. Ese mundo que viví y el cariño se fue”, reconoció.

Homenaje a Silvia Pinal

Origel informó que la tarde del pasado miércoles, la actriz Jacqueline Andere organizó una comida en la que estuvieron Silvia Pinal, María Victoria, Luz María Aguilar, Norma Lazareno, Rosita Arenas y más, con quienes afirmó “reviví el gran cariño que antes de la pandemia sentía, porque comí con las grandes estrellas de México, con esas grandes mujeres que conocí cuando llegué a la ciudad. Fue una comida bonita en una tarde agradable”.

Adelantó que la comunidad artística prepara un tributo a Silvia Pinal, “entre otras cosas hemos quedado en recabar firmas para presentarlas a las autoridades locales y federales, para hacerles ver la importancia de un homenaje en vida a Silvia Pinal. Es parte de lo que hablamos ayer en la comida que tuvimos”.

Juan José Origel declaró que cuando se enteró que Iván Cochegrus dio por concluida la obra infantil que la protagonizaba Silvia Pinal, se alegró porque él nunca estuvo de acuerdo que en una silla de ruedas moviéndola en todo el escenario viera su público a la diva del cine nacional.

“A mí nunca me pareció que ella estuviera en la obra y punto. Que no se me hacía digna para el tamaño de la señora Pinal. Yo adoro a la señora. Y lo que digo y seguiré diciendo: La señora Silvia Pinal se merece un homenaje, ya sea por parte de la empresa Televisa para la que trabajó toda su vida o las autoridades de Cultura del país, me encantaría que le abrieran Bellas Artes, aunque también hay que proponer a María Victoria que se lo merece.

“Si se lo han dado a gente que no es de esta tierra, cómo no a María Victoria y Silvia Pinal. Por lo pronto ya no va a haber teatro para Silvia y por ella nos estamos uniendo para que se le realice un homenaje en vida, queremos también que los productores que nos respalden”.

Agregó que no le molestan las declaraciones de Sylvia Pasquel en su contra, respecto a que él no visita a Silvia Pinal. “Ella no se da cuenta que sí estoy al tanto de Silvia. A Efigenia (la asistente de la actriz) casi a diario le hablo para preguntarle cómo está la Pinal. Sylvita no se da cuenta porque casi siempre vive en Acapulco, y yo siempre la llevo a comer, tengo una relación con la señora Pinal muy cercana. Aunque por la pandemia no, pero si me la lleve dos veces a comer”.

Así, Con permiso, con Juan José Origel y Martha Figueroa, se transmite cada viernes por canal de paga Unicable a las 21:30 horas y repeticiones a la medianoche.