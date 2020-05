Juan Posadas hace bailar al muñeco

De peso en peso, de tostón en tostón, Juan Posadas se gana en los cruceros el pan de cada día, con la ayuda de “Catarino”, un muñeco de ventrílocuo que adaptó con cuerdas para hacerlo bailar rock como marioneta, despertando la curiosidad de los conductores.

“Ahorita no puedo cantar en ningún lado, los restaurantes están cerrados, qué hace uno. De perdida ya sale pa’ los tomatitos”, dijo a Gossip don Juan, quien desde los 10 años imita a artistas como José José, Juan Gabriel y hasta Paquita la del Barrio, que son los más pedidos, Emmanuel, Joan Sebastian, Roberto Carlos y otros.

“Tengo facilidad, es un don que Dios me brindó y le doy gracias. Él te da muchos dones para que te defiendas ante la vida. Hay que hacer la lucha por sacar un peso, echarle ganas, buscar la manera, pedírsela a Él porque es el único que te la da,” aconsejó.

Antes del encierro obligado, don Juan iba a los tianguis del Centro, le salían contratos, sacaba al menos un “jalecito” por mes, trabajaba muy a gusto. Pero ahora es muy duro, hay pocos carros en los semáforos y lo que la gente quiera cooperar lo acepta de corazón, lo que caiga es bueno para juntar sus 20, 30, 40 pesos y comprar huevitos, tortillitas, frijolitos, y ahí la lleva.

“Tengo 60 años y no tengo prestaciones, seguro, ni nada, así me gano la vida. Afortunadamente, tengo mis buenas piernas y un poquito de agilidad todavía, eso me da mucha ventaja. Si no pudiera moverme otra cosa sería”, dijo.

Don Juan cuenta que hace tiempo quiso vender a “Catarino”, pero al fin muñeco de ventrílocuo, este le dijo: “no me vendas, porque yo te voy a mantener”.

El dummy, que compró en Mexicali, no es muy agraciado y aprovechando la situación, le puso cubrebocas, añadió lentes, peluca y ya es todo un personaje, que hace gracia a los conductores, le toman video y lo suben al face, “me da gusto que les agrade, es muy importante para mí, me da mi sustento”.

Don Juan es una persona agradecida, “no se me olvida, lo poquito que esté agarrando es una bendición y bendigo a cada persona que me da. Amo a Chihuahua porque es la tierra que me vio nacer y la que me está sosteniendo ahora”.

