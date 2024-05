Julien Elie promociona en Chihuahua su documental “La Guardia Blanca”

El director del documental "La Guardia Blanca", Julien Elie, llegó a Chihuahua capital para promocionar su proyecto del séptimo arte en el cual aborda el despojo y robo de las tierras en diversos puntos de la República Mexicana por parte, dice, de emporios empresariales y del crimen organizado, donde el Estado Grande formó parte de las locaciones para su filmación.

En entrevista con este medio de comunicación el canadiense expresó: “Este trabajo habla sobre el despojo de la tierra en México, de la lucha por la tierra, la idea era cuestionar cómo funcionan esas zonas fuera de la ley donde empresas privadas conectadas con grupos criminales aprovechan el territorio amenazando a campesinos, comunidades enteras; fui a varios lugares aislados del país afectados por la violencia, son zonas donde hay empresas, a veces de mí país, Canadá, mineras, que aprovechan la tierra que esa es su labor y que esté todo bien a su alrededor.

“También la Sierra Madre que ha sido afectada por la tala y personas que han sido desplazadas aquí en Chihuahua; en Zacatecas donde comunidades enteras intentan guardar sus tierras ante las mineras canadienses u otros países, y también mexicanas, es un recorrido por México en esos espacios sin ley, ya la cinta se estrenó desde viernes pasado en todo el país.

“Asimismo, el documental estuvo participando, por un año, en diversos festivales en varios países como: Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos, México, también en el proyecto Ambulante, y esta idea nació cuando hice una película que se llama ‘Soles negros’ que ganó muchos premios alrededor del mundo que aborda la ola de violencia desde los años 60 hasta los feminicidios, violencia contra los periodistas y jóvenes, y a lo largo de la grabación estuvimos en contacto con el despojo de la tierra hacia los campesinos y al ver esto pensamos que es material para otra película y aquí está”, dijo el director.

Sobre el título “La Guardia Blanca” indicó: “Hace referencia a las milicias que se encargan de la seguridad en las grandes empresas mineras, y el filme habla de tres historias, una es de aquí en Chihuahua con la tala en la Sierra Madre; otra con el tema de las mineras en Zacatecas; y en Oaxaca con el tema del agua; y lo que importaba es demostrar que es una situación que al final son los mismos mecanismos de despojo, entonces la guardia blanca prefiero tomarla como amenaza un poco nebulosa al contrario de la originalmente guardia blanca que es gente con armas”.

De igual manera dio a conocer que este nuevo trabajo le deja una gran satisfacción, recalcando que no se considera activista sino cineasta y mi trabajo es contar historias y espero que mi trabajo se sume la trabajo de los periodistas para resguardar la memoria de las víctimas, ya que es una injusticia en nuestro mundo moderno cómo se percibe esto, cuál es la justificación de esto, eso no funciona, y los cambios son y avances son muy pocos y esto no sólo sucede en México sino en todo el mundo”, finalizó Julien Elie.

El filme tiene una duración de aproximadamente una hora 45 minutos y es apta para adolescentes y adultos, indicó Julie, sin embargo, los menores pueden asistir acompañados de un adulto.