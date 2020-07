Kevin Johansen con influencias mexicanas

Desde su club La Tangente, en Buenos Aires, Kevin Johansen llevará al streaming cuatro shows en vivo, este 28 de julio y los próximos 8, 18 y 28 de agosto.

“Tienen que ver con el abanico de mi repertorio: canciones en castellano el primero, el segundo en inglés, el tercero cóvers de temas que no son míos y versiones raras de canciones propias, y el cuarto, el cancionero latinoamericano y americano”, detalló el cantante argentino.

Y seguramente en alguno de ellos estrenará su nuevo sencillo, “The Availables 20’s es una pregunta que me empecé a hacer con estos 20 que se avecinaban, cómo habrá sido hace un siglo los años locos de prohibición del alcohol, París era una fiesta, seguramente México, también Buenos Aires, la posguerra, la primera revolución social y sexual”, explicó.

Johansen considera que el encierro que estamos viviendo quedará inevitablemente marcado en el arte.

“Así y todo, hay canciones oportunas y oportunistas. Uno quiere hacerlas oportunas y no caer en oportunismos por cuestiones circunstanciales. Las canciones pueden llegar a tener un peso específico diferente que si no existiera esta pandemia”, afirmó.

En su caso, “la máquina no descansa”, siempre está pergeñando ideas y elucubrando el gen de una canción, “es tan simple como los tres minutos que dura y te sale de un tirón; y a veces parece ciencia nuclear y pruebas 20 o 25 fórmulas hasta encontrar la correcta”.

La influencia de la música mexicana, derivada del segundo matrimonio de su madre con un muralista mazatleco, se reflejó desde su primer disco “The Nada”, encabezado por el tema “Guacamole”, en 2000.

“En los 90 caí en el antiguo CBGB de Nueva York, su dueño fue un mentor que me instó a mezclar las dos culturas y hacer cosas en espanglish. De ahí salió Guacamole, una canción que hasta hoy me la gritan en cualquier lado que toco. No tiene sentido, es bastante surrealista, habla mucho desde la música y tiene mucho de mexicano, te remite mucho a esa sonoridad”, indicó.

