Khea se inspira en su propia vida para el disco Dónde Está

Con tan sólo 19 años de edad, el cantante Khea especializado en trap, un género hermano del reguetón cuya diferencia se encuentra en sus sonidos inspirados en el rap de Estados Unidos, asegura haber tenido ya varios males de amor, por eso decidió plasmar este amargo sentimiento en su nueva propuesta que lleva por título Donde estás

“Es un mensaje de desamor, perdón y arrepentimiento. Esta situación es algo que todos vivimos en nuestras relaciones, errores los cometemos todos y yo traté de plasmar este sentimiento que te da el terminar una relación, cosa que me pasó a mí, y de esa manera tratar que la gente se sienta identificada. Yo creo que esta canción trata de recordarte esas películas románticas donde lo más importante es el sentimiento”, dijo el intérprete en entrevista.

El argentino se involucra totalmente en sus proyectos, por eso para el video de Dónde estás, dejó plasmada su visión personal y artística.

“La idea madre la creo yo y siempre dejo que el productor se encargue de aterrizarla visualmente. Cuando escuchaba el tema me imaginaba a mí mismo volando para buscar a otra persona por los cielos, pero el productor me dijo ‘porque no en vez de volando, cayendo’ y me gustó mucho porque de alguna forma estoy transmitiendo cómo es caer a mi propio error, a mi propio arrepentimiento, a mi propio desamor y al final quedó bastante bien”, aseguró.

El videoclip de este sencillo ha sido un hit en YouTube y el total de vistas de sus temas en esta misma plataforma vas más allá de los mil millones y medio, mientras sus escuchas vía stream alcanzan los quinientos millones. Estos números suena abrumadores, sin embargo Khea no permite que el éxito le nuble la visión.

“Trato de llevar todo esto de la mejor manera, estar consciente de lo que me está pasando, y aprender de los errores, para eso te ayuda mucho estar en contacto con la familia y los amigos y por supuesto no dejar nunca de trabajar. A la fama trato de no hacerle tanto caso y verla como un aspecto más en mi vida, que no me cambie para nada, tratando siempre de ser yo mismo, creo que así se disfruta todo mucho más sabiendo además en donde estoy parado y a dónde quiero llegar”, dijo el intérprete de Vete.

Otra de las maneras en las que Khea procesa la fama tiene que ver con opciones de renovación, por eso celebra su reciente firma con el sello discográfico Interscope y su ingreso como el primer latino a la agencia Electric feel management, que tiene contratos con grandes ídolos internacionales.

“La gente de Interscope entendió cien por ciento mi proyecto, a dónde quiero llegar, mi historia, me dieron la mano para poder trabajarlo juntos y tomar a Khea para darle otro ángulo y otro punto de vista a mi carrera. Todo lo que hice antes de Interscope lo construí yo mismo, con mi experiencia con lo que yo sentía que era bueno para mí, y ahora tener otro punto de vista tan importante como el de Interscope me alivia y me deja tranquilo.También estoy trabajando con Electric Feel que tienen experiencia colaborando con Postmalone y con los Black Eyed Peas así que estoy feliz porque ellos también me entienden perfecto”, declaró Ivo Alfredo Thomas Serue, mejor conocido como Khea.