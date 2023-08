La chihuahuense Ana Reyes va por la corona en el concurso “Reina Intercontinental”

La chihuahuense Ana Gabriela Reyes Delgado, de 20 años de edad, quien porta el título “Teen México Intercontinental 2023” se encuentra feliz ya que pronto viajará a América del Sur, a la nación de Colombia (Barranquilla) para competir por la corona “Reina Intercontinental” que se llevará a cabo del 5 al 10 de septiembre próximos.

Por lo anterior, se dice feliz y está en fase de preparación tomando diversos cursos como clases de oratoria, pasarela, psicología, nutriología para dejar en alto el nombre de Chihuahua y México desenvolviéndose lo mejor que pueda arriba de la pasarela para sorprender al jurado.

En entrevista para este medio de comunicación la joven informó que sus medidas son: 87, 64, 103 centímetros y mide 1.65 metros, y está próxima a entrar a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) para estudiar Ciencias de la Comunicación.

“Todo esto, del mundo de las pasarelas, inicia a raíz de que estaba en otra organización pasada, tuvimos una preparación anteriormente para ese concurso, la final de este evento era para nivel Estatal en mayo, pero sufrí una lesión en mi rodilla por lo tanto ya no pude participar, después de eso me llegó la invitación para este certamen, pero estaba con este impedimento de mi pierna, sin embargo, me dije ‘si lo quiero, lo tengo que hacer’, me operé ya estoy bien, y aquí andamos dándolo todo e inicié mi preparación.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

“Por supuesto cuando esté allá (Colombia) y grite mi nombre Gabriela Reyes, México, me llenará de orgullo, siempre he querido representar a mi país, ahora tengo la oportunidad donde estaré al lado de otras jóvenes, posiblemente 15 o más, por supuesto deseando cada una traernos la corona, esperando ser yo la triunfadora.

“Por otra parte, como reinas de belleza siempre tenemos que tener una labor social, esta organización nos está solicitando ayudar a las niñas o niños con cáncer, lo que vamos hacer es aportar con una peluca natural, sin embargo, aparte, yo tengo una labor independiente que se llama “Un Nuevo Comienzo”, que consiste en trabajar con niñas que desgraciadamente han sufrido abusos, o tienen familias disfuncionales, y se encuentran en el albergue San Vicente de Paúl aquí en Chihuahua, procuro ir una vez por semana aportando parte de sus víveres, medicamento y productos de limpieza e higiene, también compartimos tiempo, cuando me ven llegar con la corona u a otras, generamos intereses nuevos en su vida que a lo mejor no estaban en su lista de expectativas, pero al conversar con ellas les informamos que no es un sueño, sino una meta en la que se trabaja y que también ellas pueden lograrlo”, informó.

A pesar que tiene poco tiempo en el mundo de las pasarelas ya se mueve como “pez en el agua” mostrando una seguridad en sí misma, expresando que una reina de belleza debe tener: “madurez, naturalidad, con eso me refiero a la originalidad, que sean ellas mismas, honestas, humildes y que se diviertan.

“Ahora que los concursos se han abierto más y son inclusivos con todo tipo de cuerpos está súper bien, ya que si nos enfocamos en el tipo de cuerpo ideal, basado en la sociedad, realmente no íbamos a conocer una mujer perfecta, ahora con esta apertura logramos darnos a conocer realmente cómo somos, donde podemos aportar con nuestra inteligencia algo a la sociedad y dejar un mensaje a las futuras concursantes”, mencionó.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, se le cuestionó si ha sacrificado algo por estar en esta carrera: “Desgraciadamente mi papá no le gusta este tipo de certámenes de belleza, cuando recién inicié tuve que tomar la decisión si era mi papá o continuar mi sueño, y pues estoy aquí; a pesar de mis logros hasta este momento, mi padre me dice que es mi vida y respeta mis decisiones y pues le tomé la palabra y voy por la corona a Colombia

Sobre el desarrollo del concurso dio a conocer que se llevará a cabo un opening, así como las tres fases a calificar como es Traje de Baño, Típico y de Gala.

Sobre sus hobbies confesó que le encanta ir a correr, hacer ejercicio en el gimnasio, la lectura, pasar tiempo con la familia, y sus mascotas, unos perritos; finalmente, expresó que al terminar el evento en Colombia desea estar participando en proyectos de conducción o programas que la cultiven y sobre todo dar voz a la mujer.

